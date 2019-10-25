Готуємось до морозів і снігу: синоптик розповіла, коли Україну накриє холод

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні різко зміниться

Погода в Україні на вихідні, 26 і 27 жовтня, очікується ще теплою і комфортною практично у всіх областях країни. Однак вже з понеділка в Україну прийде похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що вихідні в Україні будуть сухими, дощі не прогнозуються, але очікуються сильні тумани.

"На вихідних, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться. Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13 +18 градусів, на Заході до +22 градусів. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть бути з морозами і навіть з мокрим снігом", - попередила українців Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що з понеділка, 28 жовтня, в Україні почнеться зниження температури повітря.

"Закінчується жовтень – йде кудись тепло. Вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися", - попередила синоптик.

У Києві вихідні будуть туманними і прохолодними, а вже з понеділка прийде справжнє похолодання.

"У Києві суботу-неділю будуть туманними, без дощу, з денною температурою близько +15 градусів. Далі у столиці також почнеться похолодання: понеділок +12 градусів, вівторок +10 градусів, середа +8 градусів, а далі, до кінця тижня вночі вже з'являться справжні "мінуси", - засмутила своїм прогнозом Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики змінили прогноз погоди на наступний тиждень і пообіцяли ще кілька теплих днів.