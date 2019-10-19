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Будет мести и морозить: синоптик прогнозирует холодную зиму в Украине

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 15:48
Будет мести и морозить: синоптик прогнозирует холодную зиму в Украине
Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине ближайшей зимой покажет свой суровый нрав

Погода в Украине зимой 2019-2020 заставит жителей страны померзнуть, кроме того, практически все три зимние месяца будет заметать снегом. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Настоящая зима ворвется в Украину уже 12 декабря. Тогда термометры будут стабильно показывать минусовую температуру. При этом морозы не будут очень сильными - в пределах -4... -5 градусов и -11... -12 ночью.

А с католического Рождества температура начнет снижаться и достигать -13... -15 градусов.

Весь январь, по мнению специалиста, будет морозным, а февраль и вовсе покажет свой суровый нрав холодами до -20 по Цельсию.

Будет мести и морозить: синоптик прогнозирует холодную зиму в Украине

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Кроме того, по мнению Леонида Горбаня, вся зима будет снежной.

"Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается", - прогнозирует народный синоптик.

Также синоптик рассказал, что ноябрь будет холодным и напомнит украинцам о приближении зимы снегом и заморозками, которые придут уже в первой декаде месяца.

Устойчивые морозы продержатся с 12 по 22 числа. А в конце последнего месяца осени ожидается потепление, которое продлится до конца ноября.

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