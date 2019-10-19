Будет мести и морозить: синоптик прогнозирует холодную зиму в Украине

Погода в Украине ближайшей зимой покажет свой суровый нрав
Погода в Украине зимой 2019-2020 заставит жителей страны померзнуть, кроме того, практически все три зимние месяца будет заметать снегом. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Настоящая зима ворвется в Украину уже 12 декабря. Тогда термометры будут стабильно показывать минусовую температуру. При этом морозы не будут очень сильными - в пределах -4... -5 градусов и -11... -12 ночью.
А с католического Рождества температура начнет снижаться и достигать -13... -15 градусов.
Весь январь, по мнению специалиста, будет морозным, а февраль и вовсе покажет свой суровый нрав холодами до -20 по Цельсию.
Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)
Кроме того, по мнению Леонида Горбаня, вся зима будет снежной.
"Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается", - прогнозирует народный синоптик.
Также синоптик рассказал, что ноябрь будет холодным и напомнит украинцам о приближении зимы снегом и заморозками, которые придут уже в первой декаде месяца.
Устойчивые морозы продержатся с 12 по 22 числа. А в конце последнего месяца осени ожидается потепление, которое продлится до конца ноября.