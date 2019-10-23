Холодные дожди накроют Украину: синоптик назвала дату

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине скоро существенно испортится

Погода в Украине в ближайшие несколько дней все еще будет радовать жителей страны довольно теплым, но туманным октябрем. Но уже совсем скоро в стране начнется сезон холодных дождей. Об этом свидетельствуют данные с карт Украинского гидрометцентра.

Завтра, 24 октября, по всей стране будет сухая погода с переменной облачностью. Температура будет колебаться в пределах +16... +21 градуса (за исключением Закарпатья, где ожидается +22... +24 тепла). Ближайшей ночью от +6 до +11.

В Киеве в четверг сухо, переменная облачность и туманы. Температура +17... +19, ночью +8... +10.

Погода в Украине 24-27 октября (фото: meteo.gov.ua)

Такая синоптическая ситуация будет длиться в Украине вплоть до 27 октября. Но уже в понедельник, 28 октября, в страну ворвется похолодание, которое охватит Запад и Север страны. В этих областях ожидаются дожди и дневная температура от +9 до +14 градусов.

Погода в Украине 28 октября (фото: meteo.gov.ua)