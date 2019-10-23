ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холодные дожди накроют Украину: синоптик назвала дату

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 19:37
Холодные дожди накроют Украину: синоптик назвала дату
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине скоро существенно испортится

Погода в Украине в ближайшие несколько дней все еще будет радовать жителей страны довольно теплым, но туманным октябрем. Но уже совсем скоро в стране начнется сезон холодных дождей. Об этом свидетельствуют данные с карт Украинского гидрометцентра.

Завтра, 24 октября, по всей стране будет сухая погода с переменной облачностью. Температура будет колебаться в пределах +16... +21 градуса (за исключением Закарпатья, где ожидается +22... +24 тепла). Ближайшей ночью от +6 до +11.

В Киеве в четверг сухо, переменная облачность и туманы. Температура +17... +19, ночью +8... +10.

Погода в Украине 24-27 октября (фото: meteo.gov.ua)

Такая синоптическая ситуация будет длиться в Украине вплоть до 27 октября. Но уже в понедельник, 28 октября, в страну ворвется похолодание, которое охватит Запад и Север страны. В этих областях ожидаются дожди и дневная температура от +9 до +14 градусов.

Холодные дожди накроют Украину: синоптик назвала дату

Погода в Украине 28 октября (фото: meteo.gov.ua)

"Александрия" не может вылететь на матч Лиги Европы из-за погодных условий Во Львове из-за тумана не смогли приземлиться самолеты
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь