Резкое похолодание откладывается: синоптики обнадежили прогнозом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в этом году порадовала аномально теплой осенью

Погода в Украине в октябре этого года продолжает радовать жителей страны теплыми днями без дождей. Но в скором времени все изменится, когда это произойдет - в материале Styler.

И если ранее синоптики прогнозировали, что холодные дожди ворвутся в страну уже в понедельник, 28 октября, то по обновленным картам Украинского гидрометцентра можно увидеть, что похолодание придет несколько позже.

Что касается, завтрашней пятницы, 25 октября, то туманы, которые продолжают царить в крупных городах, несколько снизят завтрашнюю температуру.

Самыми прохладными регионами станет Север, Центр и Восток. Здесь ожидается от +14 до +17, в остальных областях +16... +20, а крайний Запад порадует +19... +22 по Цельсию. Ближайшей ночью в стране от +5 до +10 градусов.

В Киеве завтра днем скромные +14... +16, а ближайшей ночью +7... +9. Без осадков, но с туманом.

Погода в Украине 25 октября (фото: meteo.gov.ua)

Дальше температура будет варьироваться приблизительно в таких же пределах с разницей в 2- градуса. 28 октября в Украине похолодает до +11... +17, но обещанных ранее дождей не будет.

Погода в Украине 26-28 октября (фото: meteo.gov.ua)

А вот во вторник, 29 октября, придет очень сильное похолодание до +7 градусов днем в сопровождении моросящих дождей в западных областях, возможно, зацепит и Север.

Погода в Украине 29 октября (фото: meteo.gov.ua