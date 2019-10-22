ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Последние дни бабьего лета: синоптики предупредили о сильном холоде

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 19:34
Последние дни бабьего лета: синоптики предупредили о сильном холоде
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине еще несколько дней будет оставаться теплой

Погода в Украине до конца этой недели все еще будет радовать жителей страны теплом, но рекорды прошедшей недели уже не предвидятся. Но в скором времени синоптическая ситуация резко изменится в худшую сторону. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Судя по карте синоптиков, среда, 23 октября, будет самым теплым днем на текущей неделе, но воздух может недостаточно прогреваться из-за туманов, которые повисают в воздухе в первой половине дня.

Температурные показатели от +15 до +17 в Одесской области и до +20... +22 на Закарпатье. Ночью по стране от +7 до +12 по Цельсию.

В Киеве 23 октября +16... +18 градусов днем и +7... +9 ближайшей ночью.

Далее показатели будут стабильно снижаться на 2-3 градуса, но резких скачков до воскресенья не будет. Осадки также не предвидятся.

Прогноз погоды в Украине с 23 по 27 октября (фото: meteo.gov.ua)

Похолодание в страну придет уже в понедельник, 28 октября, а в воскресенье по стране начнет задувать северно-западный ветер. К слову, об этой дате писала и синоптик Наталка Диденко.

Что касается долгосрочной перспективы, то судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, уже 29 октября пойдет холодный дождь при дневной температуре +9 градусов, а первые ночные заморозки придут 31 октября.

Последние дни бабьего лета: синоптики предупредили о сильном холоде

Погода в Киеве (скрин: gismeteo.ua)

В Украину скоро ворвутся холодные дожди со снегом: названа дата Не даст воздуху прогреться: синоптик огорчила прогнозом на неделю
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь