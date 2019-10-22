Последние дни бабьего лета: синоптики предупредили о сильном холоде

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине еще несколько дней будет оставаться теплой

Погода в Украине до конца этой недели все еще будет радовать жителей страны теплом, но рекорды прошедшей недели уже не предвидятся. Но в скором времени синоптическая ситуация резко изменится в худшую сторону. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Судя по карте синоптиков, среда, 23 октября, будет самым теплым днем на текущей неделе, но воздух может недостаточно прогреваться из-за туманов, которые повисают в воздухе в первой половине дня.

Температурные показатели от +15 до +17 в Одесской области и до +20... +22 на Закарпатье. Ночью по стране от +7 до +12 по Цельсию.

В Киеве 23 октября +16... +18 градусов днем и +7... +9 ближайшей ночью.

Далее показатели будут стабильно снижаться на 2-3 градуса, но резких скачков до воскресенья не будет. Осадки также не предвидятся.

Прогноз погоды в Украине с 23 по 27 октября (фото: meteo.gov.ua)

Похолодание в страну придет уже в понедельник, 28 октября, а в воскресенье по стране начнет задувать северно-западный ветер. К слову, об этой дате писала и синоптик Наталка Диденко.

Что касается долгосрочной перспективы, то судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, уже 29 октября пойдет холодный дождь при дневной температуре +9 градусов, а первые ночные заморозки придут 31 октября.

Погода в Киеве (скрин: gismeteo.ua)