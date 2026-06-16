"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні

Наразі Україна виглядає краще за Росію як на полі бою, так і у виробництві передового озброєння. Агресор втратив ініціативу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Reuters Next .

Ситуація на фронті

За словами президента, російські війська намагалися наступати на 12 напрямках, однак майже всюди втратили ініціативу.

Повільне просування ворога фіксують лише на двох-трьох ділянках, де Росія зосередила величезну кількість живої сили та техніки.

"На решті напрямків вони дійсно втратили ініціативу, і ми її перехопили. Крім того, на двох-трьох напрямках ми зараз досягаємо більших успіхів", - підкреслив Зеленський.

Зокрема, Сили оборони досягають успіхів на Покровському напрямку.

Водночас бойові дії не припиняються, оскільки жодна зі сторін не має наміру зупиняти наступ на полі бою.

Мільйони дронів і міжнародна допомога

Голова держави також додав, що Україна "виглядає краще" в контексті нанесення ударів середньої та великої дальності.

За його словами, цього року в країні заплановано виготовити близько 10 мільйонів дронів, однак виробничі потужності дозволяють подвоїти цей показник - до 20 мільйонів дронів.

Позитивно на ситуацію впливає й посилення міжнародного тиску на агресора. Західні санкції вже почали діяти ефективніше, хоча їхнього обсягу все ще недостатньо.

Істотною опорою для стабільності держави стало рішення партнерів про виділення 90 мільярдів євро європейської підтримки.