Гороховский обратился к НБУ из-за курса доллара
Соучредитель Monobank Олег Гороховский призвал Национальный банк Украины пересмотреть новые правила валютного рынка и ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте рынка валют.
Об этом 22 мая Гороховский рассказал в своем Telegram-канале.
"У нас всегда в приложении был единый курс - для операций с картами, для обмена внутри приложения и для ФОП... Потому что это верно. Наличие разных курсов - это сложно", - отметил предприниматель.
Сегодняшние ограничения заставляют Monobank сделать разные курсы, рассказал он и обратил внимание, что по операциям в приложении и операциям ФОПов курс не может отличаться более чем на 1% от курса Нацбанка, а по карточным транзакциям и обмену в отделениях, которых у Monobank нет - может.
"Ну и получается "красиво" - продавать валюту ФОП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФОПы "счастливы"", - пишет Гороховский.
Так, рассказал соучредитель Monobank, продажа валюты клиентам под транзакции за рубежом - огромные объемы, ранее ограниченные +10% от курса НБУ - теперь потеряли ограничения и "здесь выходит "дилемма заключенного" - все ждут, кто из банков первый поставит рыночный курс по картам (~36-37) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили".
"Мы хотим дать клиентам ФОП валютную карту, чтобы они не продавали валюту по нерыночному курсу. Но я все же прошу НБУ посмотреть на эту ситуацию глазами клиентов и обсудить с банками, как сделать так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Кажется, что-то не то с этими ограничениями", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ.
Напомним также, что 14 апреля Нацбанк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты.
Также мы писали о том, что Monobank в полном объеме возобновляет программы кредитования, а именно: "Рассрочку" и "Покупку частями".