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Гороховський звернувся до НБУ через курс долара

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Неділя 22 травня 2022 21:13
Гороховський звернувся до НБУ через курс долара Фото: співзасновник Монобанку Олег Гороховський (instagram com gorokhovsky)
Автор: Володимир Костирін

Співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав Національний банк України переглянути нові правила валютного ринку та обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті ринку валют.

Про це 22 травня Гороховський розповів у своєму Telegram-каналі.

"У нас завжди в додатку був єдиний курс - для операцій з картами, для обміну всередині програми та для ФОП... Тому що це вірно. Наявність різних курсів - це складно", - зазначив підприємець.

Сьогоднішні обмеження змушують Monobank зробити різні курси, розповів він та звернув увагу, що за операціями в додатку та операціями ФОПів курс не може відрізнятися більш ніж на 1% від курсу Нацбанку, а за картковими транзакціями та обміну у відділеннях, яких у Monobank немає - може.

"Ну і виходить "красиво" - продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі"", - пише Гороховський.

Так, розповів співзасновник Monobank, продаж валюти клієнтам під транзакції за кордоном - величезні обсяги, раніше обмежені +10% від курсу НБУ - тепер втратили обмеження й "тут виходить "дилема ув'язненого" - всі чекають, хто з банків перший поставить ринковий курс по картах (~36-37) і від кого втечуть всі клієнти в банки, які поки курс не поставили".

"Ми хочемо дати клієнтам ФОП валютну картку, щоб вони не продавали валюту за неринковим курсом. Але я все ж таки прошу НБУ подивитися на цю ситуацію очима клієнтів та обговорити з банками як зробити так, щоб були і вовки ситі та вівці цілі. Здається, щось не те з цими обмеженнями", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.

Нагадаємо також, що 14 квітня Нацбанк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти.

Також ми писали про те, що Monobank в повному обсязі відновлює програми кредитування, а саме: "розстрочку" і "Покупку частинами".

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