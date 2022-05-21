Гривна останется фиксированной. Нацбанк объяснил правила валютного рынка в ближайшее время

Официальный курс гривны к доллару и в дальнейшем будет оставаться фиксированным. В Национальном банке Украины раскрыли подробности правил валютного рынка в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального банка Украины.

Правила работы банковской системы:

курс гривны будет оставаться фиксированным на уровне 29,25 гривны за доллар. Это поможет сдержать инфляционные процессы;

ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будут неизменными.

"Банки и в дальнейшем должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, что находится в диапазоне, где нижняя граница - официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%", - пишет пресс-служба.

большинство операций на валютном рынке и в дальнейшем будет осуществляться именно в безналичном сегменте. Импортеры продолжат закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерам;

наличный рынок во время военного положения и в дальнейшем работает в ограниченном режиме.

"Банки могут продавать через кассы иностранную валюту лишь в том объеме, в котором до этого купили ее у населения. До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное переток наличной валюты, плюс население могло свободно покупать валюту у банков. Сейчас валютные ограничения НБУ поставили "занавес" на такие перетоки и на объем продажи наличной валюты банками", - добавляет пресс-служба.

начиная с 21 мая НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы с продажи наличной валюты. Это поможет выровнять условия для банков по сравнению с обменниками и будет способствовать повышению эффективности наличного рынка;

НБУ снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают средства в гривне со счетов клиентов, которые рассчитываются за рубежом;

"Таким образом, НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для граждан, которые временно находятся за рубежом, и курса покупки наличной валюты для граждан, которые остаются в Украине", - отмечает НБУ.

это также минимизирует "карточный туризм". Заметная часть наличности, которая была снята за рубежом - возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. Сегодня же важно минимизировать этот акт.

"Поэтому выравнивание условий прямой (через наличные операции, - ред.) и косвенной (через карточные операции, - ред.) покупки валюты в Украине и заграницей, населением является мерой, которая позволит предотвратить непродуктивном выведению капитала и защитить международные резервы Украины", - пишет НБУ.