Monobank вернул важные для украинцев сервисы: о чем идет речь
Monobank в полном объеме возобновляет программы кредитования, а именно: "Рассрочку" и "Покупку частями".
Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.
"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и "Покупку частями"! День-два будет проливаться такой массив лимитов", - сообщил Гороховский.
Также он отметил, что сейчас нужно поддерживать экономику.
"Уверены за нами последуют и другие банки. Нам следует поддерживать экономику, потребление и бизнес в Украине. Каждый на своем месте. Экономический фронт", - подчеркнул Гороховский.
Как мы ранее писали, после окончания войны людей, которые просрочили выплаты по кредитам, ждет наказание. Финансовые учреждения не смогут просто прощать долги, так как должны выплачивать другим клиентам депозиты.
Кстати, украинцам рассказали, что нужно знать о кредитных каникулах.