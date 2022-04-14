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НБУ разрешил украинцам снова покупать наличную валюту

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Четверг 14 апреля 2022 20:55
НБУ разрешил украинцам снова покупать наличную валюту Украинцам разрешили покупать валюту (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный банк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению с 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Отмечается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций.

При этом для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки ней наличной иностранной валюты и объемом ее продаж. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года.

Также курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции. В то же время курс не может быть ниже официально установленного.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за рубеж Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Ранее мы сообщали, что НБУ профинансировал дефицит бюджета и выкупил военные облигации еще на 20 млрд гривен.

Также мы писали, что в НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений.

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