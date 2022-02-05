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Горчит селедка с луком? Этот простой лайфхак поможет вам исправить блюдо

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Суббота 05 февраля 2022 21:49
Горчит селедка с луком? Этот простой лайфхак поможет вам исправить блюдо Фото: Как убрать горечь из селедки с луком (flickr.com)
Автор: Анна Шиканова

Соленая селедка с луком, капелькой уксуса и растительным маслом – отличная закуска для любого торжества. А еще такая рыба прекрасно подходит для повседневной трапезы.

Готовят селедку разными способами и используют множество специй и соусов. Но самым популярным остается классический вариант – селедка с луком и растительным маслом.

При таком способе приготовления часто бывает одна неприятность – рыба немного горчит. Как это исправить – читайте ниже.

Опытные повара утверждают, что причина горечи в этом блюде почти всегда кроется в луке. А вот сама рыба или масло – крайне редко могут дать такой эффект.

Если вы готовите селедку под шубой или в качестве отдельного блюда, то стоит помнить о том, что лук не должен портить или забивать вкус селедки.

Часто он дает горечь, если его нарезают механическим способом – с помощью овощерезки или кухонного комбайна.

При этом горечь лука очень быстро выходит на поверхность и портит приятный вкус селедки. Поэтому, резать лук для этого блюда нужно только вручную.

Вторая причина – неправильная обработка лука. А точнее – ее отсутствие. Убрать горечь можно очень просто – ошпарить нарезанную луковицу кипятком.

Эта процедура полностью уберет из лука горечь и улучшит его вкусовые качества – он станет более мягким и вкусным.

Ну и последняя причина – качество самого лука. При нарезке стоит попробовать небольшой кусочек, чтобы убедиться в его пригодности для селедки.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с вашим организмом, если часто есть рыбу.

А также рассказывали о том, как приготовить торт из селедки на вафельных коржах.

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