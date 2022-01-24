ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи рассказали, что будет с вашим организмом, если часто есть рыбу

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 09:52
Врачи рассказали, что будет с вашим организмом, если часто есть рыбу Фото: Рыба очень полезна (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, в чем польза рыбы, и есть ли риск набрать вес, если ее часто употреблять.

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам врача, основной причиной ожирения является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, жиров и калорий.

В то же время в рыбе очень мало жира, всего от 1 до 5% в большинстве сортов рыб. При этом жир в рыбе состоит из ненасыщенных жирных кислот.

"Пищевая ценность рыбы очень высока. Это типичное мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низким содержанием калорий. Употребление рыбы не сделает вас толстым", - уверена специалист.

Ненасыщенные жирные кислоты могут:

  • регулировать уровень липидов в крови,
  • снижать вязкость крови,
  • снижать уровень холестерина.

Кроме того они очень полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Мясо рыбы богато белком

При этом большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, что намного выше, чем в других видах мяса, птицы, яиц и молока.

Белок мяса рыбы представляет собой полноценный белок, который легко усваивается организмом, а скорость его усвоения составляет от 85% до 90%.

Рыба также богата витамином А, витамином D, витамином В1, витамином Е, лецитином, а также селеном, цинком, кальцием, магнием, йодом и другими необходимыми организму питательными веществами.

Сколько рыбы нужно есть в неделю

Доктор Евгений Комаровский говорит, что врачи всего мира настоятельно рекомендуют, чтобы каждый человек, дети и взрослые, ели минимум две порции рыбы в неделю.

Одна порция - это 140 грамм. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 грамм в неделю. Больше - не рекомендуется.

Ранее мы писали, как почистить быстро селедку быстро всего за одну минуту.

Также врач рассказала, что случится с вашим организмом, если каждый день съедать по яблоку

Читайте РБК-Украина в Google News
рыба
LITE
Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже
Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже