Врачи рассказали, что будет с вашим организмом, если часто есть рыбу

Врач рассказала, в чем польза рыбы, и есть ли риск набрать вес, если ее часто употреблять.

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

По словам врача, основной причиной ожирения является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, жиров и калорий.

В то же время в рыбе очень мало жира, всего от 1 до 5% в большинстве сортов рыб. При этом жир в рыбе состоит из ненасыщенных жирных кислот.

"Пищевая ценность рыбы очень высока. Это типичное мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низким содержанием калорий. Употребление рыбы не сделает вас толстым", - уверена специалист.

Ненасыщенные жирные кислоты могут:

регулировать уровень липидов в крови,

снижать вязкость крови,

снижать уровень холестерина.

Кроме того они очень полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Мясо рыбы богато белком

При этом большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, что намного выше, чем в других видах мяса, птицы, яиц и молока.

Белок мяса рыбы представляет собой полноценный белок, который легко усваивается организмом, а скорость его усвоения составляет от 85% до 90%.

Рыба также богата витамином А, витамином D, витамином В1, витамином Е, лецитином, а также селеном, цинком, кальцием, магнием, йодом и другими необходимыми организму питательными веществами.

Сколько рыбы нужно есть в неделю

Доктор Евгений Комаровский говорит, что врачи всего мира настоятельно рекомендуют, чтобы каждый человек, дети и взрослые, ели минимум две порции рыбы в неделю.

Одна порция - это 140 грамм. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 грамм в неделю. Больше - не рекомендуется.