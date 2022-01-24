Врачи рассказали, что будет с вашим организмом, если часто есть рыбу
Врач рассказала, в чем польза рыбы, и есть ли риск набрать вес, если ее часто употреблять.
Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам врача, основной причиной ожирения является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, жиров и калорий.
В то же время в рыбе очень мало жира, всего от 1 до 5% в большинстве сортов рыб. При этом жир в рыбе состоит из ненасыщенных жирных кислот.
"Пищевая ценность рыбы очень высока. Это типичное мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низким содержанием калорий. Употребление рыбы не сделает вас толстым", - уверена специалист.
Ненасыщенные жирные кислоты могут:
- регулировать уровень липидов в крови,
- снижать вязкость крови,
- снижать уровень холестерина.
Кроме того они очень полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Мясо рыбы богато белком
При этом большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, что намного выше, чем в других видах мяса, птицы, яиц и молока.
Белок мяса рыбы представляет собой полноценный белок, который легко усваивается организмом, а скорость его усвоения составляет от 85% до 90%.
Рыба также богата витамином А, витамином D, витамином В1, витамином Е, лецитином, а также селеном, цинком, кальцием, магнием, йодом и другими необходимыми организму питательными веществами.
Сколько рыбы нужно есть в неделю
Доктор Евгений Комаровский говорит, что врачи всего мира настоятельно рекомендуют, чтобы каждый человек, дети и взрослые, ели минимум две порции рыбы в неделю.
Одна порция - это 140 грамм. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 грамм в неделю. Больше - не рекомендуется.
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