Торт из селедки на вафельных коржах: этим блюдом вы точно удивите гостей!
Закусочный торт с селедкой – настоящая находка для любого праздничного стола. Такой торт готовится легко и просто, выглядит красиво, а вкус невероятный и необычно нежный. При желании селедку можно заменить другой рыбой или паштетом.
Как приготовить рыбный торт на вафельных коржах – читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 6 шт.
- Селедка – 1 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 350 г
- Твердый сыр – 100 г
- Подсолнечное масло – 2 ст. ложки
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и селедку нужно очистить и перебить в блендере до однородной массы.
2. Вторую луковицу порезать на небольшие кубики, слегка обжарить. Потом добавить мелко нарезанные грибы и обжаривать 7-10 минут.
3. Полученную грибную массу также измельчить в блендере.
4. Морковь нужно отварить и натереть на мелкой терке.
5. Начинаем формировать торт. Первый корж намажьте селедочной массой, накройте вторым коржом и намажьте его грибной начинкой.
6. Третий корж – морковь, четвертый – селедочная масса. Пятый – снова грибной, а шестой – морковной.
При желании каждый корж можно дополнительно слегка смазывать майонезом.
7. Сверху посыпьте торт тертым сыром и украсьте зеленью, красной икрой или отварным яйцом. Отправьте торт на один час в холодильник.
Как приготовить селедочный торт с вафельными коржами
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