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Торт из селедки на вафельных коржах: этим блюдом вы точно удивите гостей!

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Суббота 08 января 2022 20:50
Торт из селедки на вафельных коржах: этим блюдом вы точно удивите гостей! Фото: Легкий торт из селедки на вафельных коржах (Скриншот из видео)
Автор: Анна Шиканова

Закусочный торт с селедкой – настоящая находка для любого праздничного стола. Такой торт готовится легко и просто, выглядит красиво, а вкус невероятный и необычно нежный. При желании селедку можно заменить другой рыбой или паштетом.

Как приготовить рыбный торт на вафельных коржах – читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Вафельные коржи – 6 шт.
  • Селедка – 1 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 350 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Подсолнечное масло – 2 ст. ложки
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и селедку нужно очистить и перебить в блендере до однородной массы.

2. Вторую луковицу порезать на небольшие кубики, слегка обжарить. Потом добавить мелко нарезанные грибы и обжаривать 7-10 минут.

3. Полученную грибную массу также измельчить в блендере.

4. Морковь нужно отварить и натереть на мелкой терке.

5. Начинаем формировать торт. Первый корж намажьте селедочной массой, накройте вторым коржом и намажьте его грибной начинкой.

6. Третий корж – морковь, четвертый – селедочная масса. Пятый – снова грибной, а шестой – морковной.

При желании каждый корж можно дополнительно слегка смазывать майонезом.

7. Сверху посыпьте торт тертым сыром и украсьте зеленью, красной икрой или отварным яйцом. Отправьте торт на один час в холодильник.

Как приготовить селедочный торт с вафельными коржами

Напомним, ранее мы писали о том, какие похмельные супы успокоят желудок после праздников и улучшат состояние.

А также рассказывали о том, как приготовить легкий салат "Мимоза" без майонеза.

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