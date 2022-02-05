Гірчить оселедець з цибулею? Цей простий лайфхак допоможе вам виправити страву

Готують оселедець різними способами та використовують безліч спецій і соусів. Але найпопулярнішим залишається класичний варіант - оселедець з цибулею і рослинною олією.

Солоний оселедець з цибулею, крапелькою оцту і рослинною олією – відмінна закуска для будь-якого торжества. А ще така риба прекрасно підходить для повсякденної трапези.

При такому способі приготування часто буває одна неприємність - риба трохи гірчить. Як це виправити – читайте нижче.

Досвідчені кухарі стверджують, що причина гіркоти в цій страві майже завжди криється в цибулі. А ось сама риба або олія – вкрай рідко можуть дати такий ефект.

Якщо ви готуєте оселедець під шубою або як окрему страву, то варто пам'ятати про те, що цибуля не повинна псувати або забивати смак оселедця.

Часто вона дає гіркоту, якщо її нарізають механічним способом – за допомогою овочерізки або кухонного комбайна.

При цьому гіркота цибулі дуже швидко виходить на поверхню і псує приємний смак оселедця. Тому, різати цибулю для цієї страви потрібно тільки вручну.

Друга причина - неправильна обробка цибулі. А точніше - її відсутність. Прибрати гіркоту можна дуже просто - ошпарити нарізану цибулину окропом.

Ця процедура повністю прибере з цибулі гіркоту і поліпшить її смакові якості – він стане більш м'якою і смачною.

Ну й остання причина - якість самої цибулі. При нарізці варто спробувати невеликий шматочок, щоб переконатися в її придатності для оселедця.