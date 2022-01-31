Голос країни 2022: участник шоу довел до слез Святослава Вакарчука

Вчера, 30 января, прошел второй эфир популярного вокального шоу "Голос країни 2022" на телеканале "1+1". На этапе "слепых прослушиваний" 33-летний музыкант Роман Мелиш довел до слез Святослава Вакарчука.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Роман очаровал наставников и зрителей своим невероятным голосом. В 2013 году он изучал старинную музыку в Базеле, Швейцария, а после этого выступал с различными коллективами.

На вокальное шоу он пришел, чтобы возродить старинную музыку эпохи Возрождения. Интересно, что обычно он эти песни поет без микрофона, но у него все-равно вышло исполнить композицию мастерски.

К нему повернулась Оля Полякова и Святослав Вакарчук. При этом последний признался, что во время выступления Романа было три момента, когда у него были мурашки по коже.

"Впервые - это, когда вы собственно начали, и я услышал тембр вашего голоса. Второй раз, когда вы сделали очень сложный, но очень красивый мелизм. Ну и как вы закончили, финал, выход на тоник - это было просто невероятно", - заявил лидер группы "Океан Эльзы".

Роман выбрал команду Святослава, и певец был так тронут, что пустил слезу. Это заметил ведущий Юрий Горбунов, и отметил, что никогда не видел, чтобы Вакарчук плакал.

Роман Мелиш - "Vedro con mio diletto" (видео: YouTube)