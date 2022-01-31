ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Голос країни 2022: участник шоу довел до слез Святослава Вакарчука

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 07:42
Голос країни 2022: участник шоу довел до слез Святослава Вакарчука Фото: Роман Мелиш довел до слез Святослава Вакарчука (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 30 января, прошел второй эфир популярного вокального шоу "Голос країни 2022" на телеканале "1+1". На этапе "слепых прослушиваний" 33-летний музыкант Роман Мелиш довел до слез Святослава Вакарчука.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Роман очаровал наставников и зрителей своим невероятным голосом. В 2013 году он изучал старинную музыку в Базеле, Швейцария, а после этого выступал с различными коллективами.

На вокальное шоу он пришел, чтобы возродить старинную музыку эпохи Возрождения. Интересно, что обычно он эти песни поет без микрофона, но у него все-равно вышло исполнить композицию мастерски.

К нему повернулась Оля Полякова и Святослав Вакарчук. При этом последний признался, что во время выступления Романа было три момента, когда у него были мурашки по коже.

"Впервые - это, когда вы собственно начали, и я услышал тембр вашего голоса. Второй раз, когда вы сделали очень сложный, но очень красивый мелизм. Ну и как вы закончили, финал, выход на тоник - это было просто невероятно", - заявил лидер группы "Океан Эльзы".

Роман выбрал команду Святослава, и певец был так тронут, что пустил слезу. Это заметил ведущий Юрий Горбунов, и отметил, что никогда не видел, чтобы Вакарчук плакал.

Роман Мелиш - "Vedro con mio diletto" (видео: YouTube)

Напомним, Вакарчук рассказал, ради чего живет, в нетипичной для ОЭ песне.

Ранее "киборг" Ярослав Гавянец, который был в плену, довел до слез своей историей наставников "Голосу країни 2022".

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни голос країни 2022
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух