Голос країни 2022: самые яркие выступления второго эфира вокального шоу

"Голос країни 2022" продолжается, и сегодня, 30 января, на телеканале "1+1" прошел второй эфир двенадцатого сезона вокального шоу.

Подробней о лучших выступлениях читайте и смотрите в материале Styler ниже.

На "слепых прослушиваниях" наставники проекта Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова продолжили выбирать участников в свою команду вокалистов.

Также в 12 сезоне появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое занял народный тренер Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Первым на сцену вышел 20-летний Александр Свириденко, который находится на службе в Государственной специальной службе транспорта. Парень является участником военного оркестра.

Он поет и играет на гитаре. Но теперь больше хочет попробовать себя в роли вокалиста. На проекте Свириденко исполнил песню "О Мамо" группы Сальто Назад. К нему повернулась Надя Дорофеева и Оля Полякова. Александр выбрал Дорофееву.

Александр Свириденко - "О Мамо" (видео: YouTube)

Следующий вокалист своим выступлением довел до слез Святослава Вакарчука. 33-летний Роман Мелиш восхитил тренеров и зрителей своим невероятным голосом. Он исполнил песню "Vedro con mio diletto". К нему повернулась Оля Полякова и Святослав Вакарчук. Роман выбрал команду Вакарчука.

Роман Мелиш - "Vedro con mio diletto" (видео: YouTube)

17-летняя Мария Сур исполнила песню "Survivor" группы Destiny’s Child и восхитила всех своим выступлением. К девушке повернулись три тренера - Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. За нее начался настоящий бой среди тренеров, но выиграла его Дорофеева.

Мария Сур - "Survivor" (видео: YouTube)

Герман Дудковский, который работает на радио, исполнил свою авторскую хип-хоп песню и повернул кресла всех тренеров, но выбрал команду Потапа.

Gera Gerc - Авторская песня (видео: YouTube)