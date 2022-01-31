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Голос країни 2022: учасник шоу довів до сліз Святослава Вакарчука

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Понеділок 31 січня 2022 07:42
Голос країни 2022: учасник шоу довів до сліз Святослава Вакарчука Фото: Роман Меліш довів до сліз Святослава Вакарчука (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 30 січня, пройшов другий ефір популярного вокального шоу "Голос країни 2022" на телеканалі "1 + 1". На етапі "сліпих прослуховувань" 33-річний музикант Роман Меліш довів до сліз Святослава Вакарчука.

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Роман зачарував наставників і глядачів своїм неймовірним голосом. У 2013 році він вивчав старовинну музику в Базелі, Швейцарія, а після цього виступав з різними колективами.

На вокальне шоу він прийшов, щоб відродити старовинну музику епохи Відродження. Цікаво, що зазвичай він ці пісні співає без мікрофона, але у нього все-одно вийшло виконати композицію майстерно.

До нього повернулася Оля Полякова і Святослав Вакарчук. При цьому останній зізнався, що під час виступу Романа було три моменти, коли у нього були мурашки по шкірі.

"Вперше - це, коли ви власне почали, і я почув тембр вашого голосу. Другий раз, коли ви зробили дуже складний, але дуже красивий мелізм. Ну і як ви закінчили, фінал, вихід на тонік - це було просто неймовірно", - заявив лідер гурту "Океан Ельзи".

Роман вибрав команду Святослава, і співак був так зворушений, що пустив сльозу. Це помітив ведучий Юрій Горбунов, і зазначив, що ніколи не бачив, щоб Вакарчук плакав.

Роман Меліш- "Vedro con mio diletto" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Вакарчук розповів, заради чого живе, в нетиповій для ОЕ пісні.

Раніше "кіборг" Ярослав Гавянець, який був у полоні, довів до сліз своєю історією наставників "Голосу країни 2022".

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