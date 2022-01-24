Голос країни 2022: попавший в плен "киборг" довел до слез наставников проекта

Вчера, 23 января, прошел первый эфир популярного вокального шоу "Голос країни 2022" на телеканале "1+1". На этапе "слепых прослушиваний" "киборг" Ярослав Гавянец довел до слез своей историей наставников шоу.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

29-летний Гавянец родом из города Копиченцы, Тернопольской области. С самого детства он мечтал о сцене, поэтому после школы сразу же поступил на факультет драматического театра и кино.

Но доучиться Ярослав так и не смог - его забрали в армию, а потом он отправился на фронт. В 2015 году 22-летний боец принимал участие в защите Донецкого аэропорта, где и попал в плен.

"Взорвали терминал, был большой взрыв. Ребята провалились вниз и их сверху накрыло тремя этажами... Нас тогда из 60 человек осталось 16. После подрыва не осталось ни боеприпасов, ничего..." - рассказал Гавянец.

По его словам, украинских захваченных военных повели на расстрел, но выстрелили над головой.

"Потом залетела рота их бойцов и они отрывались как хотели", - вспомнил воин.

Когда отец Ярослава увидел, что сын жив, но в плену, то предложил обменять себя на него. Мужчине поставили одно условие, согласно которому он должен был приехать с тремя украинскими телеканалами. Когда телевидение приехало, то Ярослава отпустили.

Гавянец признался, что до сих пор проходит психологическую реабилитацию. Радоваться жизни ему помогают две маленькие дочери. Он пришел на "Голос", чтобы осуществить давнюю мечту и выйти на сцену. Ярослав спел песню "Тебе це може вбити" группы СКАЙ.

Ярослав Гавянец - "Тебе це може вбити" (видео: YouTube)