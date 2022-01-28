Вакарчук рассказал, ради чего живет, в нетипичной для ОЭ песне (видео)

Святослав Вакарчук, автор песни, лидер ОЭ, рассказал, что это время года является особенным для него, поэтому в репертуаре группы столько песен, посвященных весне.

"Видимо, поскольку я родился и первый свой вздох сделал весной - это наравне подсознательного. Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова ощутить ее, в прямом и переносном смысле, как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год", - объясняет Святослав Вакарчук.

Но не только состояние обновления, ассоциируется у музыканта с любимой порой, она также вызывает другие эмоции.

"Весна - это любовь. Поэтому я не мог здесь не вспомнить французов Аполлинера, Рэмбо и Верлена. На мой взгляд, их отношение к любви является эталонным в мировой поэзии, потому что так о любви щемяще, честно, больно, но при этом до конца, на разрыв, мало кто писал", - говорит Святослав.

Вместе с синглом презентовали и видео к нему. Милая и романтичная история двух снеговиков, которые должны найти друг друга до начала весны.

Режиссер, автор идеи - Иван Шоха, для которого это является первой работой с Океаном Эльзы.

Напомним, ОЭ продолжают работу над новым материалом. В прошлом году они выпустили целый ряд синглов, среди которых много дуэтных песен и теперь думают над тем, какие из этих вещей включать в свой будущий альбом, который выйдет уже весной этого года.

"Большинство песен на альбоме будет новых. Группа думает, включать ли в него все синглы, которые были выпущены в течение прошлых лет. И не исключено, что некоторые из них мы оставим на следующий раз. Поскольку этот альбом в ближайшие пару лет точно не последний", - рассказал фронтмен ОЕ Святослав Вакарчук.