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Голос країни 2020: звезда сериала "Квартала 95" спела пророческую песню

STYLERТелешоу    27.01.2020 - 09:35
Голос країни 2020: звезда сериала "Квартала 95" спела пророческую песню
Голос країни 2020, Дарья Петрожицкая (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос країни в 10 сезоне с самого начала удивляет зрителей

Голос країни 2020 в 10 сезоне для некоторых участников стал по-настоящему пророческим и судьбоносным. Так, актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик" от "Студии Квартал 95", повторила свой номер из сериала, повернув одного из судей. Все детали выступления-дежавю на втором эфире "Голоса" - в материале Styler.

28-летняя актриса решила исполнить песню "Голубка", которой повернула к себе Тину Кароль, Дмитрия Шурова и Ярослава Малого (Мачете) в сериальном шоу "Співай".

Голос країни 2020: звезда сериала &quot;Квартала 95&quot; спела пророческую песню

Голос країни 2020, Дарья Петрожицкая (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Проникновенная лирическая песня "Голубка" украинской инди-рок-группы Vivienne Mort в исполнении Дарьи Петрожицкой смогла повернуть к себе Тину Кароль, которая была шокирована таким дежавю.

"Я не могу поверить своим глазам", - прокомментировала Кароль.

Актриса, исполнившая роль Лизы в сериале, рассказала, что именно Тина Кароль вдохновила ее принять участие в реальном песенном конкурсе.

"Тогда, на съемочной площадке я подошла и сказала: "Спасибо вам за этот съемочный день". Вы тогда спросили сколько мне лет, я говорю 28, а вы мне: "Ну пора уже, удачи". И тогда я послушала вас и вы развернулись", - эмоционально поделилась актриса.

Дальше Даша будет бороться за победу в команде Тины Кароль.

Голос країни 2020, Дарья Петрожицкая (видео: YouTube)

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