Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с шоу

Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 2 выпуск транслируется 26 января на канале 1+1. MONATIK, Тина Кароль, Потап и Дан Балан выбрали себе участников 10 сезона

Голос страны 2 выпуск 10 сезона вышел 26 января 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Мультиинструменталист Сергей Асафатов еще с детского дома решил, что будет выступать на большой сцене и в будущем станет известным музыкантом. Поэтому сегодня Сергей пришел на проект, чтобы доказать своим примером, что в жизни возможно все. Сергей продолжает борьбу на проекте в составе команды Монатика.

Сергей Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Шестнадцатилетняя Карина Балашова мечтает выучить испанский и английский языки, чтобы, как и Настя Каменских гастролировать по всему миру и прославлять родную Украину. Карина продолжит свое участие в шоу в команде Потапа и Насти Каменских.

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Украинец из Канады Алекс Фесяк вернулся на родную землю чтобы спеть в юбилейном сезоне вокального шоу. Он убежден, что украинская песня должна звучать далеко за пределами Украины. Именно поэтому Алекс вместе со своими друзьями в Канаде создал группу "Дунай", с которой гастролирует по всей Америке. Но никто из судей не выбрал певца.

Алекс Фесяк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров пришел на проект, чтобы развернуть все тренерские кресла. Певец продолжит участие в шоу в команде Потапа и Насти Каменских.

Ерлан Баибазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Кристина Карабанова пришла на проект, чтобы доказать самой себе, что она способна на великие свершения и победы. Загадочная девушка попала в команду Дана Балана.

Кристина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Бывший бэк-вокалист участника "Голоса страны-6" Constantine Марко Квитка пришел на сцену, чтобы развернуть все тренерские кресла и одержать победу в юбилейном сезоне. К Марку развернулись все тренеры, но участник хочет продолжать путь на проекте в команде Монатика.

Марко Квитка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Старушкевич работает менеджером в фитнес-клубе уже семь лет, однако мечтает петь на большой сцене. Девушка специально для участия в проекте научилась играть на гавайской гитаре – укулеле. К сожалению, она не прошла.

Ольга Старушкевич (фото: facebook.com/goloskrainy)

Лида Ли - бэк-вокалистка MONATIK. Покорив с певцом сцену НСК "Олимпийский", теперь мечтает начать сольную карьеру. Три тренера развернулись к Лиде, но свой путь на проекте она видит в команде Монатика.

Лида Ли (фото: facebook.com/goloskrainy)

Егор Шагаков - это представитель молодого поколения R'n'B музыки на Голосе. У него есть собственный cover-band в Харькове. Егор исполнил песню своего кумира Потапа - "China" и получил расположение тренера. Теперь он в составе команды Потапа и Насти Каменских.

Егор Шагаков (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Воронина - мама восемнадцатилетней дочери, педагог и певица, к сожалению, дальше не прошла.

Ольга Воронина (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Клейнис - музыкант и преподаватель игры на гитаре. Кроме того, парень выступает в клубах, пишет собственные песни и ведет блог о селе. Он попал в команду Дана Балана.

Сергей Клейнис (фото: facebook.com/goloskrainy)