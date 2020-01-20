Голос країни 2020: фаворит Танцев со звездами покорил судей взрывным номером

Голос країни 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Даниэль Салем пришел на Голос країни, чтобы осуществить свою детскую мечту

Голос країни 2020 показал первых участников юбилейного 10-го сезона 19 января на канале 1+1. Вероятно, главным сюрпризом шоу стало участие фаворита шестого сезона Танцев со звездами Даниэля Салема. Чем покорил судей секс-символ украинского телевидения - в материале Styler.

Даниэль посвятил выступление своей маленькой дочери, Санте-Луне. 35-летний ведущий и ресторатор хотел показать ей, что в жизни нет ничего невозможного.

"Я обязан быть здесь. Чтоб я мог показать своей дочке, что не надо ничего бояться. Чтоб я мог ее вдохновлять..." - сказал Даниэль.

Участник Голосу країни также вспомнил, что три года назад узнал об опухолях в щитовидке. Это стало для него своеобразным "звоночком", что жизнь не бесконечна.

На выборе вслепую Салем исполнил культовую песню Владимира Высоцкого "Ноль семь", вызвав восторг судей. К "рок-звезде" первой повернулась Тина Кароль, а потом Настя Каменских с Потапом.

Даниэль стал участником команды Тины Кароль. Кроме того, команда Тины пополнилась суперфиналисткой четвертого сезона проекта, Ольгой Мельник, которая из-за болезни не смогла тогда осуществить свою музыкальную карьеру.

Даниэль Салем на Голосе країни 2020 (видео: YouTube/Голос країни)