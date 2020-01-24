Скандальная участница Голоса країни экстренно обратилась к Зеленскому

Голос країни 2020, Василиса Старшова и Дан Балан (коллаж: РБК-Украина)

Участница Голоса країни 10 обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой "разрешить ситуацию"

Голос країни 2020 начался с грандиозного скандала - подопечная Дана Балана Василиса Старшова угодила в Миротворец. Поскольку для экс-участницы группы "Ленинград" дальнейшее участие в проекте под вопросом, она решила обратиться к Владимиру Зеленскому.

Напомним, после триумфа экс-вокалистки "Ленинграда" выяснилось, что она вместе с коллективом посетила фестиваль "Золотая Балка" в 2016 году, из-за чего девушка сразу же отправилась в "Чистилище" Миротворца.

На своей Instagram-странице 25-летняя Старшова опубликовала открытое письмо к президенту Украины с просьбой "помочь разрешить ситуацию".

Участница Голоса країни 2020 Василиса Старшова (фото: instagram.com/vasilisastarshova)

"Мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители Голоса Країни и телеканала 1+1, что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь - это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо", - заявила Старшова.

Участница "Голоса країни" надеется, что ее "позитивная творческая энергия способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принесет зрителям любовь и добро".

Старшова просит президента Украины оказать поддержку и официально разрешить ей находиться в Украине для возможности участия в проекте.

Василиса Старшова, участница Голоса країни 2020 (видео: instagram.com/vasilisastarshova)

Василиса Старшова родилась 22 августа 1994 года в пригороде Санкт-Петербурга. В 2013-м участвовала в "Новой волне", где дошла до полуфинала. С 2016 по 2017 была вокалисткой скандального "Ленинграда".

Напомним, не так давно вспыхнул скандал со знаменитым шведским исполнителем Dr. Alban. Певца, несмотря на посещение Крыма, пустили в Украину, где он выступил на концерте "Квартала 95". Артист поблагодарил Зеленского за его вмешательство, но позже отредактировал свой пост в соцсетях.