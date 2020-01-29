Главные прогульщики в Раде: нардепов оштрафовали на 3 миллиона

Нардепов отшрафовали за прогулы на почти 3 миллиона гривен за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительных причин и не голосование за законопроекты в ноябре 2019 года.

Согласно данным Аппарата ВРУ, речь идет о 71 депутате, которые не принимали непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента. Об этом передает движение "Чесно".

Депутаты-прогульщики были во всех фракциях и группах, однако больше всего таких - во фракции "ОПЗЖ". Половине народных избранников там недодали зарплату за последний месяц осени. Сумма составила 798 тысяч гривен.

Также сообщается, что в указанный период 23 нардепа без уважительных причин не принимали участия в более 50% заседаний комитетов ВРУ.

Далее в антирейтинге прогульщиков следуют такие политсилы:

К депутатам от "Слуги народа" применили санкции на сумму в 570 тысяч

Нардепы от "За будущее" потеряли 456 тысяч

Четвертое место - у внефракционных депутатов, которых лишили по зарплатам на 380 тысяч

Пятое место разделили ВО "Батьківщина" и "Доверие" с суммой по 304 тысячи

Депутаты "Европейской солидарности" оштрафованы на 114 тысяч

Замыкают список нардепы из фракции "Голос", которые потеряли 38 тысяч.

Топ нардепов-прогульщиков в ноябре выглядит так:

Александр Дубинский, Алексей Жмеренецкий и Алексей Кучер (все - "Слуга народа") пропустили каждый по 93,3% заседаний.

Дмитрий Шенцев (внефракционный мажоритарщик) пропустил 91,8%.

Юрий Солод ("ОПЗЖ") - 91% заседаний.

Также среди прогульщиков оказались сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, экс-президент Петр Порошенко ("ЕС"), глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

В Раде подсчитали прогульщиков за ноябрь 2019 (Фото: chesno.org)