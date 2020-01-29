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Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

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У Верховній Раді порахували прогульників і склали антирейтинг

Нардепів отшрафовали за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та не голосування за законопроекти у листопаді 2019 року.

Згідно з даними Апарату ВРУ, йдеться про 71 депутата, які не брали безпосередньої участі у понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє рух "Чесно".

Депутати-прогульники були у всіх фракціях і групах, однак найбільше таких - у фракції "ОПЗЖ". Половині народних обранців там недодали зарплату за останній місяць осені. Сума становила 798 тисяч гривень.

Також повідомляється, що в зазначений період 23 нардепа без поважних причин не брали участі в понад 50% засідань комітетів ВРУ.

Далі в антирейтингу прогульників слідують такі політсили:

  • До депутатів від "Слуги народу" застосували санкції на суму 570 тисяч
  • Нардепи від "За майбутнє" втратили 456 тисяч
  • Четверте місце - у позафракційних депутатів, яких позбавили по зарплатах на 380 тисяч
  • П'яте місце розділили ВО "Батьківщина" та "Довіра" із сумою по 304 тисячі
  • Депутати "Європейської солідарності" оштрафовані на 114 тисяч
  • Замикають список нардепи з фракції "Голос", які втратили 38 тисяч.

Топ нардепів-прогульників в листопаді виглядає так:

Олександр Дубінський, Олексій Жмеренецький та Олексій Кучер (усі - "Слуга народу") пропустили кожен по 93,3% засідань.

Дмитро Шенцев (позафракційний мажоритарник) пропустив 91,8%.

Юрій Солод ("ОПЗЖ") - 91% засідань.

Також серед прогульників виявилися співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович, екс-президент Петро Порошенко ("ЕС"), голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, сім'я Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новінський.

В Раді підрахували прогульників за листопад 2019 (Фото: chesno.org)

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