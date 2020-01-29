Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

У Верховній Раді порахували прогульників і склали антирейтинг
Нардепів отшрафовали за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та не голосування за законопроекти у листопаді 2019 року.
Згідно з даними Апарату ВРУ, йдеться про 71 депутата, які не брали безпосередньої участі у понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє рух "Чесно".
Депутати-прогульники були у всіх фракціях і групах, однак найбільше таких - у фракції "ОПЗЖ". Половині народних обранців там недодали зарплату за останній місяць осені. Сума становила 798 тисяч гривень.
Також повідомляється, що в зазначений період 23 нардепа без поважних причин не брали участі в понад 50% засідань комітетів ВРУ.
Далі в антирейтингу прогульників слідують такі політсили:
Олександр Дубінський, Олексій Жмеренецький та Олексій Кучер (усі - "Слуга народу") пропустили кожен по 93,3% засідань.
Дмитро Шенцев (позафракційний мажоритарник) пропустив 91,8%.
Юрій Солод ("ОПЗЖ") - 91% засідань.
Також серед прогульників виявилися співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович, екс-президент Петро Порошенко ("ЕС"), голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, сім'я Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новінський.
В Раді підрахували прогульників за листопад 2019 (Фото: chesno.org)