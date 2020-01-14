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Часы по цене квартиры и сумочки как зарплата нардепа: в Раде устроили парад брендов (фото)

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 19:27
Часы по цене квартиры и сумочки как зарплата нардепа: в Раде устроили парад брендов (фото)
В Раде депутаты показали дорогие часы и сумочки (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардепы "блеснули" в Верховной Раде роскошными аксессуарами

В Верховной Раде заметили народных депутатов с модными дорогостоящими аксессуарами, которые политики "выгуляли" на заседании 14 января. В объектив фотографов попали роскошные мужские часы и женские сумочки известных брендов, цена которых варьируется от десятков прожиточных минимумов до квартиры в Киеве.

Так, нареп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пришла в парламент с культовой сумкой Dolce&Gabbana Sicily, стоимость которой составляет около 40 тысяч гривен. Снимок 25-летней депутатки в кулуарах ВРУ опубликован на Facebook-странице Анны Стешенко.

Отмечается, что Пидласа во время президентства Петра Порошенко была советником вице-премьера Степана Кубива, а сегодня является лидером межфракционного объединения "За ФОП", соавтором громких законов о кассовых аппаратах и 1053-1 и о кэшбеке 1073.

Сумочку Sicily от Dolce&Gabbana Sicily в Киеве можно купить за 1375 евро или чуть меньше 40 тысяч гривен, что является средней зарплатой нардепа в месяц.

Депутат Роксолана Пидласа от "Слуги народа" показала в Раде культовую сумочку Dolce&Gabbana (Фото: facebook.com/annasteshenko)

Также в парламенте красовалась депутат от "Слуги народа" Ольга Коваль с сумочкой Furla из последней коллекции. Соответствующее фото сделал Ян Доброносов, после чего оно "ушло" в сеть.

"Парад брендов в Раде продолжается. Знакомтесь, "Слуга народа", депутат Ольга Коваль. Во время выборов была формальным руководителем штаба партии "Слуга народа" в Киевской области. Дочь экс-руководителя главного управления Киевской областной администрации, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки в размере $ 25 тыс. Сегодня видная депутат пришла в Раду с сумкой Furla из последней коллекции. Всего-то (по депутатским меркам) за $464, это треть средней депутатской з.п. Правда, в первый день работы новой Рады Коваль была замечена с розовой Gucci за $2650. Вероятно, "слуга" таки скромнее и ближе к людям стала", - пишет Стешенко.

Депутат Ольга Коваль от "Слуги народа" пришла в Раду с сумочкой за 464 доллара (Фото: facebook.com/annasteshenko)

Еще на заседании 14 января в Раде заметили на руке нардепа от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Григория Суркиса дорогие часы класса "люкс" швейцарской компании Patek Philippe. В магазинах предлагают купить такое изделие за 18,9 тысяч долларов, то есть чуть более 454 тысяч гривен.

Снимок сделал корреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров.

Нужно сказать, что часы этой марки считаются одними из самых дорогих серийных часов в мире. Модель с черным циферблатом на руке у депутата по стоимости соизмерима с однокомнатной квартирой в новостройках и на "вторичке" на рынке недвижимости Киева.

Часы по цене квартиры и сумочки как зарплата нардепа: в Раде устроили парад брендов (фото)

Нардеп Григорий Суркис от "ОПЗЖ" пришел в Раду с часами по цене квартиры в Киеве (Фото: apostrophe.ua)

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