Новосад недовольна своей зарплатой: скандал получил продолжение

Анна Новосад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Анна Новосад объяснила свои слова о зарплате и ответила на критику

Анна Новосад высказалась про свою зарплату в должности министра образования и науки Украины и призналась, что сумма ее не совсем устраивает как молодого человека, который думает о будущем, сбережениях и пенсии, и через некоторое время она не сможет жить в Киеве на такой оклад.

Высказывание министра в последнем интервью вызвало в сети массу критических комментариев и упреков, что большинство граждан получает значительно меньше, чем государственные топ-чиновники.

Напомним, что согласно обнародованной Кабмином информацией о заработной плате членов правительства, Новосад в декабре получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата министра за 2019 год составила 63 446 грн.

Новосад после скандального рассказа про свою зарплату отреагировала на волну возмущения и объяснила, что действительно неудачно сформулировала мысль.

"Учитывая дискуссию вокруг отдельных цитат из моего интервью агентству "Интерфакс-Украина", хочу кое-что объяснить. Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов", - написала министр в Facebook.

Она подчеркнула, что пытается реализовать обещания, данные правительством.

"Я осознаю что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям", - рассказала Новосад и уточнила, что ее не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки.

Министр утверждает, что рост заработных плат педагогов и ученых является одной из ключевых задач правительства в рамках реформ.

"При этом я поддерживаю позицию Кабмина, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система", - написала она.

Новосад признала, что в Украине до сих пор существует значительный разрыв в доходах людей.

"Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - заключила министр.

Пользователи сети в целом положительно восприняли нынешнее объяснения Новосад.

Аня, рыночные условия труда - это справедливый и правильный индикатор. Но ты взрослый человек и в первую очередь согласилась на предложенные условия сотрудничества. А из твоих заявлений можно сделать вывод, что твое поведение в этом случае выглядит не взрослым. Если есть дискомфорт, всегда можно пойти в бизнес или создать бизнес. Но в бизнесе жесткие требования к способностям, экспертизы и результатов работы, а не их имитации и пиара. Спасибо.

Аня, хочу поддержать тебя в своем заявлении, что 36 тыс грн - это мало для министра. Надо принимать во внимание индексацию расходов - в Киеве жить дороже, чем в любом другом городе Украины. По моему мнению, зарплата министра должна быть высокой - 10000 тыс грн минимум. Зарплата учителя - индексируемая (привязана к месту жительства): от 20 000 грн в регионах и до 30 000-40 000 грн в Киеве.

Аня, желаю тебе выйти после этого недоразумения, раздутого на базе интервью более сильной, уверенной, популярной и конвертировать хайп в достижение поставленных тобой профессиональных целей.

Новосад ответила на скандал с зарплатой (Фото: Скрин комментариев facebook.com/anja.novosad)