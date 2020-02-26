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Гибель скандального бизнесмена в центре Киева: найдена предсмертная записка

STYLERПроисшествия    26.02.2020 - 20:09
Гибель скандального бизнесмена в центре Киева: найдена предсмертная записка
В Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа (коллаж РБК-Украина)

Бизнесмен эпохи 90-х Леонид Вульф оставил предсмертную записку в своей квартире

Гибель бизнесмена Леонида Вульфа, которого обнаружили застреленным в центре Киева в его квартире, могло быть самоубийством. Такая предварительная и основная версия полиции.

Правоохранители рассказали, что в руках предпринимателя был пистолет-пулемет "Скорпион", рядом лежала одна стреляная гильза. Никаких следов борьбы в квартире (улица Архитектора Городецкого) обнаружено не было, дверь и замки не взломаны.

Отмечается, что 59-летний Вульф также оставил предсмертную записку с объяснениями, что побудило его решиться на такой отчаянный шаг. Об этом передает Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.

"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", - написано ручкой на листке бумаги.

Далее Вульф подчеркнул, что в своей гибели он обвиняет неких В.Радкевича (вероятно) и С.Скибу.

Бизнесмен оставил постскриптум, где отметил, что оружие приобрел у знакомого участника АТО.

Гибель скандального бизнесмена в центре Киева: найдена предсмертная записка

Гибель бизнесмена Леонида Вульфа - найдена предсмертная записка (Фото: detective-info.com.ua)

59-летний уроженец Кривого Рога Леонид Вульф имел довольно скандальную славу - еще в 1990-х создал оффшорную компанию "Еврокоммодитес" на острове в Карибском море. Через фирму во многие страны, в частности в Израиль, отправляли крупные партии металлопродукции. Прибыль считали десятками миллионов долларов.

В ноябре 2019-го из квартиры Вульфа украли 200 тысяч долларов.

По словам знакомого бизнесмена, недавно он жаловался на плохое самочувствие.

Тело Вульфа с пулевым ранением в грудь, ставшим фатальным, обнаружил в квартире 25 февраля муж его сестры - адвокат Валерий С. По словам мужчины, они решили наведаться к Леониду, так как в последнее время он плохо себя чувствовал (болел гипертонией) и перестал отвечать на телефонные звонки.

Когда близкие открыли дверь в помещение Вульфа, то посреди комнаты обнаружили его тело.

Гибель скандального бизнесмена в центре Киева: найдена предсмертная записка

Леонид Вульф (фото из открытых источников)

По информации СМИ, некоторое время назад на бизнес Вульфа "позарился" криминальный авторитет Горпинич (прозвище "Святой"), но был застрелен в время разборок - якобы, охранником Леонида Сергеем Швецом.

Вульф имел гражданство Израиля - в этой стране от даже сидел в тюрьме.

Бизнесмен заявлял ранее, что был партнером Вадима Шульмана, но потом они разбежались. Шульман известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского.

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