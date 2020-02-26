В Киеве застрелен известный бизнесмен - земляк Зеленского: кем он был

В Киеве нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа (коллаж: РБК-Украина)

Бизнесмена Леонида Вульфа нашли застреленным в собственной квартире

В Киеве нашли застреленным известного бизнесмена Леонида Вульфа, который был земляком Владимира Зеленского. Что известно о скандальном предпринимателе, какие версии его смерти озвучила полиция, все подробности громкого дела - в материале Styler.

Леонида Вульфа выявили мертвым в его собственной квартире на улице Городецкого 25 февраля. Мужчина не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить.

Дверь была заперта изнутри, поэтому их открыли дубликатом, что был у адвоката бизнесмена, пишет Страна.

Тело Леонида Вульфа с простреленной головой лежало в коридоре. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион", а рядом - одна стреляная гильза. Следов борьбы в квартире обнаружено не было, дверь и замки не взломаны, поэтому предварительная и основная версия полиции - самоубийство.

Пистолет-пулемет "Скорпион", подобный нашли рядом с Леонидом Вульфом (фото: zbroya.info)

Кроме того, сообщается, что один знакомый бизнесмена рассказал, что накануне Вульф жаловался на плохое самочувствие. А незадолго до этого (в ноябре прошлого года) из квартиры Вульфа украли 200 тысяч долларов.

Леонид Вульф имел довольно скандальную славу. Уроженец Кривого Рога еще в 1990-х создал оффшорную компанию "Еврокоммодитес" на острове в Карибском море. Через фирму во многие страны, в частности в Израиль отправляли крупные партии металлопродукции. Прибыль считали десятками миллионов долларов.

Леонид Вульф (фото из открытых источников)

Криминальный авторитет по фамилии Горпинич (прозвище "Святой") захотел "отжать" у Вульфа долю, и во время очередных разборок "Святого" застрелили (якобы охранник Вульфа Сергей Швец).

Потом Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в тюрьме Ашарон в Израиле, гражданином которого он также являлся.

Сам Вульф заявлял некогда, что он был партнером Вадима Шульмана, но потом они разбежались. Шульман известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского.

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