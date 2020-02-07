Убийство Шеремета: появились важные доказательства по фигуранту дела

Яна Дугарь (фото: РБК-Украина)

Убийство Павла Шеремета продолжает обрастать нестыковками

Дело об убийстве Павла Шеремета, которое объявили раскрытым, продолжает разваливаться. Так, недавно появились важные доказательства, что опровергают причастность к убийству волонтера и военной медсестры Яны Дугарь, которую следствие назвало "разведчицей".

Так, адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец заявили, что о невиновности их подзащитной свидетельствуют три важных доказательства. Ходатайство уже передано в ГПУ, пишет "Радио Свобода".

Во-первых, рост Яны Дугарь как минимум на 10 сантиметров выше, чем у девушки, которая делала фотосъемку на месте незадолго до взрыва авто Шеремета в июле 2016-го.

Тогда камеры видеонаблюдения зафиксировали ту самую "разведчицу" - девушка на некоторых кадрах проходила мимо столба или дерева, что дало возможность определить ее рост.

Яна Дугарь выше девушки, которую называют "разведчицей" (фото: radiosvoboda.org)

Во-вторых, Яна Дугарь, в это время была на фронте, где помогала раненым в военном госпитале Покровска. Этот факт подтвердили пять свидетелей.

И, наконец, в-третьих, Яна Дугарь прошла допрос на полиграфе, который подтвердил с вероятностью 99%, что девушка не принимала участия в подготовке и совершении преступления. Кроме того, с такой же вероятностью она не обсуждала подготовку преступления с другими фигурантами по делу.

Напомним, недавно суд продлил меру пресечения в форме ночного домашнего ареста для Яны Дугарь. Подозреваемую в причастности к громкому преступлению обязали находиться с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.