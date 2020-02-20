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На Волыни трагически погиб сын экс-нардепа: первые подробности

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 19:40
На Волыни трагически погиб сын экс-нардепа: первые подробности
На Волыни погиб сын бывшего депутата Рады (коллаж: РБК-Украина)

Сын экс-депутата Екатерины Ващук был предпринимателем на Волыни

На Волыни нашли повешенным сына экс-депутата Верховной Рады от "Партии регионов" 73-летней Екатерины Ващук. Тело 53-летнего мужчины было обнаружено в собственном доме в Берестечке Гороховского района Волынской области.

То что погибший является сыном бывшего депутата Рады подтвердили в ГУ Национальной полиции Волыни, пишет Униан.

По словам главного специалиста ведомства Олега Плазовского, по факту происшествия открыли уголовное производство по ч.1, ст. 115 (Убийство) с квалификацией "умышленное убийство".

На данный момент известно, что тело погибшего направили на экспертизу.

Городской глава Берестечко Валентина Залевская говорит, что для местных жителей смерть мужчин стала трагической неожиданностью. Она рассказала, что в последний раз видела погибшего 15 февраля, и он был в отличном настроении.

Залевская также рассказала, что покойный был местным предпринимателем - совладельцем небольшого кафе.

Местные СМИ пишут, что сын экс-нардепа Екатерины Ващук скорее всего покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, которая ведет на второй этаж дома. Предсмертной записки он не оставил, с женой был в разводе.

Для справки: Екатерина Ващук была депутатом Верховной Рады 2-4, 6-7 созывов, последний раз в парламент избиралась в 2012 году по многомандатному округу от "Партии регионов".

На Волыни трагически погиб сын экс-нардепа: первые подробности

Екатерина Ващук (фото: из открытых источников)

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