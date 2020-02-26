Загибель скандального бізнесмена в центрі Києва: знайдена передсмертна записка

У Києві знайшли мертвим бізнесмена Леоніда Вульфа (колаж РБК-Україна)

Бізнесмен епохи 90-х Леонід Вульф залишив передсмертну записку у своїй квартирі

Загибель бізнесмена Леоніда Вульфа, якого знайшли застреленим у центрі Києва в його квартирі, могло бути самогубством. Така попередня і основна версія поліції.

Правоохоронці розповіли, що в руках підприємця був пістолет-кулемет "Скорпіон", поруч лежала одна стріляна гільза. Жодних слідів боротьби в квартирі (вулиця Архітектора Городецького) виявлено не було, двері та замки не зламані.

Зазначається, що 59-річний Вульф також залишив передсмертну записку з поясненнями, що спонукало його зважитися на такий відчайдушний крок. Про це передає Dетектив-Info з посиланням на власні джерела.

"Останні два роки я дуже хворів, гроші приберігав на випадок смерті. Після пограбування моє становище різко погіршилося, я опинився в лікарні. Мене звинувачують, що я власноруч пограбував свою квартиру та здійснив гарне інсценування", - написано ручкою на листку паперу.

Далі Вульф наголосив, що у своїй загибелі він звинувачує якихось В.Радкевича (ймовірно) та С.Скибу.

Бізнесмен залишив постскриптум, де зазначив, що зброю придбав у знайомого учасника АТО.

Загибель бізнесмена Леоніда Вульфа - знайдена передсмертна записка (Фото: detective-info.com.ua)

59-річний уродженець Кривого Рогу Леонід Вульф мав досить скандальну славу - ще в 1990-х створив офшорну компанію "Єврокоммодітес" на острові в Карибському морі. Через фірму у багато країн, зокрема в Ізраїль, відправляли великі партії металопродукції. Прибуток рахували десятками мільйонів доларів.

У листопаді 2019-го з квартири Вульфа вкрали 200 тисяч доларів.

За словами знайомого бізнесмена, нещодавно він скаржився на погане самопочуття.

Тіло Вульфа з кульовим пораненням в груди, яке стало фатальним, виявив у квартирі 25 лютого чоловік його сестри - адвокат Валерій С. За словами чоловіка, вони вирішили навідатися до Леоніда, бо останнім часом він погано себе почував (хворів на гіпертонію) і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Коли близькі відкрили двері в домівку Вульфа, то посеред кімнати виявили його тіло.

Леонід Вульф (фото з відкритих джерел)

За інформацією ЗМІ, деякий час тому на бізнес Вульфа "зазіхнув" кримінальний авторитет Горпинич (прізвисько "Святий"), але був застрелений під час розборок - нібито, охоронцем Леоніда Сергієм Швецом.

Вульф мав громадянство Ізраїлю - в цій країні від навіть сидів у в'язниці.

Бізнесмен заявляв раніше, що був партнером Вадима Шульмана, але потім вони розбіглися. Шульман відомий тим, що подав заяву ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського.

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