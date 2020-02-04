Убийство хирурга в Киеве: всплыли странные подробности (видео)

Убийство хирурга Андрея Сотника в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Убийство Андрея Сотника в Киеве продолжает обрастать новыми загадками

Убийство хирурга Андрея Сотника в Киеве вызвало огромный резонанс в обществе. 42-летний пластический хирург, директор частной столичной клиники, погиб от рук киллера во дворе дома по адресу Саксаганского, 117. Убийца догнал жертву, выстрелил в спину, затем - в голову и скрылся. Но пакет, как предполагалось с деньгами, киллер не забирал, а преступников якобы было двое. Новые подробности этого дерзкого преступления в самом центре столицы - в материале Styler.

В тот роковой вечер Андрей Сотник возвращался домой в съемную квартиру, но не успел добежать до дома буквально несколько метров, говорится в сюжете ТСН.

Андрею Сотнику было 42 года, он родился в Донецке, где жил и работал до начала российской агрессии. В 2014 году с женой и 11-летним сыном переехал в Киев, где через время стал директором одного из отделений частной клиники пластической хирургии. Клиникой руководил вместе с женой Юлией.

"Он был самым лучшим мужем и самым лучшим отцом", - сквозь слезы говорит супруга погибшего врача.

Правоохранители пока не спешат разглашать версии убийства Андрея. Тем временем в соцсетях обсуждают две версии - убийство с целью ограбления и месть за неудачную операцию. Погибший действительно нес в руках белый пакет, но убийца, как оказалось, его не забрал.

Коллеги не верят в версию мести, поскольку Андрей выполнял реконструктивные операции (устранение рубцов, восстановление ушных раковин), делал косметологические процедуры.

Соседи говорят, что незадолго до случившегося, видели возле подъезда двоих мужчин, которые будто бы поджидали кого-то.

Убийство хирурга Андрея Сотника в Киеве (видео: YouTube/ТСН)

Полиция продолжает разыскивать киллера. Его приметы: возраст 30-35 лет, рост 170-175, кавказская внешность, борода, среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку.