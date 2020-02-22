ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство экс-главы правления "Интера": полиция рассказала подробности

Новости » Общество     22.02.2020 - 21:55
Убийство экс-главы правления "Интера": полиция рассказала подробности
Фото: Сергей Старицкий (facebook.com/sergei.staritsky)

Дело о смерти переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство

Дело о смерти предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Украины переквалифицирована с самоубийства на умышленное убийство. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой. Проводятся следственные действия", - сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: муж с женой и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия назначены судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопичная, баллистическая и химическая экспертизы.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью", - заявили в полиции.

Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция Киевской области расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки как самоубийство.

В Киевской области нашли мертвым экс-главу правления "Интера" В Киевской области начались масштабные антитеррористические учения
Новости Украины Киевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь