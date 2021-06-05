Евровидение 2022: где и когда состоится конкурс и кто примет участие

Евровидение 2022 состоится в Италии. Это стало возможно после победы группы Maneskin с песней "Zitti E Buoni" на нынешнем конкурсе, состоявшемся в середине мая в Роттердаме.
Украинцы Go_A на Евровидении 2021, напомним, заняли 5 место, при этом "порвав" публику в зале и телезрителей своим хитом "Shum".
Где, когда и как будет проходить Евровидение 2022, кто будет участвовать, а кто нет - читайте в нашем подробном материале ниже.
Конкурс точно состоится в мае. Схема стандартная: первый полуфинал во вторник, второй полуфинал в четверг и Гранд-финал в субботу.
Точные даты еще не объявлены. Только существует несколько вариантов:
1 - 3, 5, 7 мая
2 - 10, 12, 14 мая
3 - 17, 19, 21 мая
4 - 24, 26, 28 мая
Кроме того, возможно, конкурс стартует еще 26 апреля. Хотя такой вариант-наименее вероятный. А вот вариант, к которому склоняется большинство экспертов сегодня, это вариант №2.
Кстати, на даты проведения Евровидения 2022 могут повлиять... футбольные матчи. Ведь именно в мае проходят полуфиналы и финал Лиги чемпионов и Лиги Европы, рейтинги трансляций которых, судя по всему, на порядок больше, чем телерейтинг песенного конкурса.
Существует ряд условий, которым должен соответствовать город, чтобы иметь возможность организовать Евровидение.
Например, город должен иметь соответствующую площадку, которая вмещает 10 тыс. человек, а также в которой не будет происходить других мероприятий в течение пяти-семи недель до Евровидения.
В городе и пригороде (в пределах 40 мин дороги от концертной площадки) должны быть гостиницы, в которых смогут остановиться от 2 до 3 тыс. музыкальных фанатов.
На сегодня рассматриваются следующие варианты проведения Евровидения 2022:
Фото: PalaLottomatica (eurovisionworld.com)
Фото: Mediolanum Forum (eurovisionworld.com)
Фото: Pala Alpitour (eurovisionworld.com)
Фото: Torino Palavela (eurovisionworld.com)
Фото: Palasport di Genova (eurovisionworld.com)
Фото: Unipol Arena (eurovisionworld.com)
На сегодня 16 стран выразили заинтересованность в участии в конкурсе:
А вот участие Беларуси - под огромным вопросом ведь страну отстранили от конкурса на неограниченный срок. И судя по ситуации, которая происходит в этом государстве во главе с Лукашенко, в 2022 году белорусских исполнителей мы снова не увидим.
К слову, телевизионные организации-члены ЕВС от имени своих стран имеют до октября 2021 года официально подать заявки на участие в Евровидении 2022.
Билеты на песенное действо обычно поступают в продажу в ноябре/декабре. Поэтому, желанные билетики меломаны смогут приобрести в конце 2021 года. Конечно, если не случится никаких форс-мажоров.
Когда именно билеты появятся в продаже, и какой будет их цена - точно не знают даже организаторы конкурса.
"Начало продаж билетов зависит от нескольких факторов: нужно выбрать город и арену, выбрать билетное агентство, спроектировать план трибун, дизайн сцены, размещение камер и тому подобное", - говорят представители ЕВС.
Добавим, что билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Гранд-финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.
Напомним, недавно Go_A ворвались в чарт Billboard и установили новый рекорд.
Ранее мы писали, что Макса Барских хотят видеть на Евровидении 2022 от Украины.