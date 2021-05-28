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Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси

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Швейцария, Пятница 28 мая 2021 16:15
Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси Фото: Беларусь исключили из EBU (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании (БТРК) в союзе. Беларуси дали две недели, чтобы дать ответ, прежде чем решение EBU вступит в силу.

Об этом говорится на сайте EBU.

Как пояснили в EBU, союз встревожили интервью, которые явно делались под принуждением, транслировавшиеся в последние недели на белорусских телеканалах. Союз также отслеживал другие передачи БТРК, которые вызывали другие серьезные и совершенно исключительные опасения.

"В свете этих исключительных событий у Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу приостановления", - заявили в союзе.

Кроме того, в EBU подчеркнули, что союз внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает BTRC, как члена EBU, отстаивать "наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности".

Отметим, EBU является организатором ежегодного песенного конкурса Евровидение, участие в котором принимает и Беларусь.

Напомним, 24 мая белорусские государственные телеканалы показали видеозапись с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. На видеозаписи Протасевич рассказывает, что сотрудничает с правоохранителями и дает признательные показания.

После этого белорусские телеканалы распространили видео с допросом девушки Протасевича, которую также задержали.

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