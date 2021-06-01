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Go_A в рейтинге лучших. Даже через полмесяца после Евровидения 2021!

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Вторник 01 июня 2021 20:11
Go_A в рейтинге лучших. Даже через полмесяца после Евровидения 2021! Фото: Go_A продолжают покорять Европу (instagram.com/go_a_band)
Автор: Тетяна Самарук

Выступление представителя Украины на Евровидении 2021 группы Go_A с песней "Shum" вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Больше деталей об успехе Go_A на мировой арене рассказываем в нашем материале ниже.

В топ-10 на YouTube

В майском топ-10 группа Go_A заняла вторую позицию, уступив только победителям нынешнего Евровидения - группе Måneskin (их хит "Zitti E Buoni" собрал более 43 млн просмотров).

На данный момент количество просмотров выступления украинской команды уже превысило 11,2 млн.

Третье место в рейтинге (10,8 млн просмотров) занимает француженка Barbara Pravi со своей душевной композицией "Voilà".

Заметим также, что выступление группы Go_A в первом полуфинале Евровидения 2021 остается в трендах украинского YouTube уже более двух недель.


Лучшая украинская песня в мире?

Судя по всему, "Shum" имеет все шансы стать самой популярной современной украиноязычной песней в мире, подвинув с пьедестала "Плакала".

Так, недавно трек вошел в топ-10 iTunes в категории Worldwide Songs и European Songs. А еще "Shum" - первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify TOP 200! И не просто попала, а вышла на 1 место в рейтинге мировых трендов.

Go_A в рейтинге лучших. Даже через полмесяца после Евровидения 2021!

"Shum" - один из лучших треков в мире (instagram.com/go_a_band)

Украинская музыка продолжает семимильными шагами покорять мир. И это не может не радовать.

Ранее мы писали, что солистка Go_A Екатерина Павленко получила в Киеве престижную премию.

Также мы рассказывали, что фронтмен Måneskin назвал песню украинцев лучшей на Евровидении.

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