Go_A ворвались в чарт Billboard и добилась нового рекорда: в чем феномен украинцев

Песня "Шум" украинской группы Go_A, которая на Евровидении 2021 заняла 5-е место , продолжает покорять мир. Украиноязычный хит артистов дебютировал в еженедельном глобальном хит-параде Billboard Global 200 excl US, ворвавшись в чарт сразу на 80-ю строчку.

Это можно увидеть на сайте Billboard .

Музыканты Go_A стали первой украиноязычной группой, которая попала в престижный чарт.

Композиция "Shum" на 80-м месте из 200 опередила по популярности, по мнению редакции журнала Billboard, песни таких всемирно известных звезд, как Lady Gaga, Tom Odell, Dua Lipa и других. Первое место в чарте занимает южнокорейская группа BTS с треком "Butter" - кстати, произведение тоже дебютировало в этом списке.

Песня "Шум" группы Go_A ворвалась в престижный хит-парад Billboard сразу на 80-е место (фото: скрин billboard.com/charts/billboard-global-excl-us)

Отметим, что нынешнее попадание в чарт Billboard для Go_A стало очередным достижением, одним из многих. Перед этим выступление представителя Украины на Евровидении 2021 с песней "Shum" вошло в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

По состоянию на написание материала количество просмотров выступления украинской команды в Гранд-финале Евровидения приближается к 11,8 млн.

Видео: выступление Go_A в финале Евровидения 2021 с песней "Шум"

Песня "Шум" также вошла в топ-10 iTunes в категории Worldwide Songs и European Songs, стала хитом на Apple Music, а еще - вышла на 1 место в рейтинге мировых трендов Spotify TOP 200.

Почему мир "заШУМел", и ему понравилось

В чем же заключается феномен Go_A, которая, хоть и не одержала победу на Евровидении, но уверенно продолжает покорять сердца миллионов меломанов во всем мире?

По мнению аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона, на фоне "прилизанных и невнятных эстрадных песен", которые звучали преимущественно на английском языке, украинские исполнители предложили Европе "мощный и воспалительный гимн в стиле техно украинском языке, опираясь на древние украинские фольклорные традиции", пишет "ВВС Украина".

"Иными словами, Евровидению удалось познакомить огромную мировую аудиторию с уникальным украинским звучанием", - отметил эксперт.

Группа Go_A с песней "Шум" выступает на сцене Евровидения 2021 (фото: Getty Images)

Украина привыкла добиваться успехов на Евровидении

Также он напомнил, что успех нынешнего песенного конкурса не является чем-то новым, ведь Украина привыкла добиваться успехов на Евровидении и "часто делала это, демонстрируя чувство и оригинальность, которые полностью отрицают мрачноватый международный имидж страны".

Так, например, первую победу Украине на Евровидении в 2004 году принесла зажигательная песня Русланы c фольклорным флером "Дикі танці", под которую еще долго потом танцевала Европа.

В 2007-м хит Верки Сердючки (Андрея Данилко) "Lasha Tumbai" занял на конкурсе второе место, но был признан, по версии британской газеты Guardian, "лучшей песней из тех, что не побеждали".

Второе "золото" на Евровидении Украине принесла Джамала, которая исполнила на конкурсе в 2016 году пронзительную балладу "1944" о депортации крымских татар.

"1944" стала большим триумфом мягкой силы Украины. Песня привлекла внимание международного сообщества к судьбе крымских татар, проживающих в Крыму под российской оккупацией. Она также привлекла внимание к советским преступлениям против человечества, одновременно подрывая попытки Москвы ложно утверждать, что Крым "всегда был русским"", - отмечает аналитик.