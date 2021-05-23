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В Роттердаме объявили победителя Евровидения 2021: какая песня принесла триумф (видео)

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Роттердам, Воскресенье 23 мая 2021 01:52
В Роттердаме объявили победителя Евровидения 2021: какая песня принесла триумф (видео) Фото: назван победитель Евровидения 2021 (eurovision.tv)
Автор: Владимир Костырин

Евровидение 2021 отгремело в Роттердаме в Нидерландах, и после яркого выступления всех 26 представителей стран-участниц, прошедших в финал, был объявлен победитель 65-го международного песенного конкурса.

Триумфатором по итогам подсчета голосов и симпатий жюри стал Måneskin, который выступал от Италии с песней "Zitti e buoni".

Выступление группы оценили в 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей), что и сделало ее победителем с минимальным отрывом от других конкурсантов.

Видео: Måneskin из Италии стали победителями на Евровидении 2021

Вот выступление группы Måneskin в Гранд-финале Евровидения 2021,который принес ей триумф:

Видео: певец Måneskin с песней Zitti E Buoni в финале Евровидения 2021

Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.

Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей. Добавим, что голоса национального жюри за Украину распределились так:

  • Италия, Греция - по 1 баллу;
  • Португалия - 2 балла;
  • Нидерланды, Норвегия и Исландия - по 3 балла
  • Израиль - 4 балла;
  • Германия Мальта и Румыния - по 5 баллов;
  • Азербайджан и Ирландия - по 6 баллов;
  • Грузия - 7 баллов;
  • Швеция - 8 баллов;
  • Бельгия - 10 баллов;
  • Литва - 12 баллов.

Видео: выступление Go_A в финале Евровидения 2021 с песней "Шум"

Второе место получил Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) с композицией Tout l'Univers - представитель Швейцарии.

Певец получил в целом 267 голосов.

Видео: певец Gjon's Tears исполнил песню "Tout l'Univers" в финале Евровидения, и добился 2 места

Третье место у Барбары Прави (Barbara Pravi) из Франции, которая исполнила песню Voilà, и получила по итогам 248 голосов.

Видео: Barbara Prav из Франции с песней Voilà в финале Евровидения 2021

Напомним, что ранее стала известна дата и место проведения Детского Евровидения 2021.

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