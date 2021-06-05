Євробачення 2022: де і коли відбудеться конкурс та хто візьме участь

Дата Євробачення 2022

Конкурс точно відбудеться у травні. Схема - стандартна: перший півфінал у вівторок, другий півфінал у четвер та Гранд-фінал у суботу.

Точні дати ще не оголошені. Але існує кілька варіантів:

1 - 3, 5, 7 травня

2 - 10, 12, 14 травня

3 - 17, 19, 21 травня

4 - 24, 26, 28 травня

Крім того, можливо, конкурс стартує ще 26 квітня. Хоча такий варіант - найменш вірогідний. А от варіант, до якого схиляється більшість експертів сьогодні, це варіант №2.

До речі, на дати проведення Євробачення 2022 можуть вплинути… футбольні матчі. Адже саме у травні відбуваються півфінали та фінал Ліги чемпіонів та Ліги Європи, рейтинги трансляцій яких, судячи з усього, на порядок більші, аніж телерейтинг пісенного конкурсу.

У якому місті пройде Євробачення 2022

Існує ряд умов, яким повинно відповідати місто, щоб мати можливість організувати Євробачення.

Наприклад, місто має мати відповідний майданчик, який вміщує 10 тис. людей, а також у якому не відбуватиметься інших заходів протягом п’яти-семи тижнів до Євробачення.

У місті та передмісті (у межах 40 хв дороги від концертного майданчика) мають бути готелі, у яких зможуть зупинитися від 2 до 3 тис. музичних фанатів.

На сьогодні розглядаються такі варіанти проведення Євробачення 2022:

PalaLottomatica (Palazzo dello Sport) у Римі

Фото: PalaLottomatica (eurovisionworld.com)

Mediolanum Forum у Мілані

Фото: Mediolanum Forum (eurovisionworld.com)

Pala Alpitour або Torino Palavela у Турині

Фото: Pala Alpitour (eurovisionworld.com)

Фото: Torino Palavela (eurovisionworld.com)

Palasport di Genova у Генуї

Фото: Palasport di Genova (eurovisionworld.com)

Unipol Arena у Болоньї

Фото: Unipol Arena (eurovisionworld.com)

Які країни братимуть участь

На сьогодні 16 країн висловили зацікавленість в участі у конкурсі:

Австралія

Бельгія

Хорватія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Ізраїль

Італія

Нідерланди

Норвегія

Сан-Марино

Сербія

Швеція

Швейцарія

А от участь Білорусі - під величезним питанням, адже країну відсторонили від конкурсу на необмежений строк. І судячи по ситуації, яка відбувається у цій державі на чолі з Лукашенком, в 2022 році білоруських виконавців ми знову не побачимо.

До слова, телевізійні організації-члени ЄМС від імені своїх країн мають до жовтня 2021 року офіційно подати заявки на участь у Євробаченні 2022.

Квитки на Євробачення 2022

Квитки на пісенне дійство зазвичай надходять у продаж у листопаді/грудні. Тому, омріяні квиточки меломани зможуть придбати вкінці 2021 року. Звісно, якщо не трапиться ніяких форс-мажорів.

Коли саме квитки з'являться у продажу, та якою буде їхня ціна - точно не знають навіть організатори конкурсу.

"Початок продажу квитків залежить від кількох факторів: потрібно вибрати місто та арену, вибрати квиткове агентство, спроектувати план трибун, дизайн сцени, розміщення камер тощо", - кажуть представники ЄМС.

Додамо, що квитки на Євробачення 2021 коштували від 40 до 245 євро. Найдорожчі тікети продавалися на Гранд-фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість деяких квитків сягала 415 євро.