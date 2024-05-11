Євробачення 2024: одна з країн "вилетіла" з конкурсу просто перед фіналом

Напередодні фіналу Євробачення одну з країн-учасниць дискваліфікували з конкурсу. Йдеться про співака Йоста Кляйна (Joost Klein), який представляє Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну заяву організаторів Євробачення, яке з'явилося на сайті Eurovision.tv .

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Так, організатори конкурсу повідомили, що Кляйн не буде виступати у фіналі. Усе через те, що в поліцію Мальме, де проходить Євробачення, звернулася жінка зі знімальної групи.

Стався певний інцидент, деталі якого не розкриваються на тлі чуток про те, що Кляйн міг влаштувати скандал після півфіналу. За непідтвердженою інформацією, він нібито спровокував бійку. Втім, почався судовий процес, а тому усі деталі засекречено.

Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)

"Ми хотіли б пояснити, що, всупереч деяким повідомленням ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації", - повідомили представники Євробачення.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил Конкурсу", - додали вони.

Повна заява представників конкурсу (скріншот)