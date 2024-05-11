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Фінал Євробачення 2024: де дивитися трансляцію та як голосувати

Субота 11 травня 2024 13:02
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Фінал Євробачення 2024: де дивитися трансляцію та як голосувати Коли почнеться фінал Євробачення (фото: eurovision.tv)
Автор: Поліна Іваненко

11 травня почнеться довгоочікуваний фінал Євробачення, який цього року проходить в Мальме. І вже вночі світ дізнається, хто ж переможе у конкурсі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися фінал Євробачення та як голосувати за учасників.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, "Суспільне", сайт Євробачення.

Де дивитися фінал Євробачення

Гранд-фінал почнеться о 22:00 за київським часом, але вже о 21:30 ви зможете почати дивитися передшоу. Трансляція Євробачення відбуватиметься на таких платформах:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • сайти "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
  • YouTube-канал "Євробачення Україна"
  • Facebook-сторінки "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"
  • на "Радіо Промінь".

Стартовий номер України на Євробаченні може стати Де подивитися Євробачення (фото: Getty Images)

Коли будуть виступати alyona alyona & Jerry Heil

Цього року представниці України витягли на жеребкуванні "вибір продюсерів". Це - нове правило Євробачення, згідно з яким продюсери самостійно обирають номер виступу для артистів, яким випав саме цей варіант.

alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2. До речі, на тлі цього розгорівся скандал, з'явилися думки про те, що Україну хочуть "злити". Уся річ у тому, що другий порядковий номер називають "смертельним" - жодна країна, яка під ним виступала у фіналі, не отримала перемогу.

Як співають артистки наживо (фото: GettyImages)

Коли буде виступати Україна на Євробачення (фото: Getty Images)

Хто буде виступати на Євробаченні - усі країни-фіналістки

На сцену вийдуть представники 26 країн. Вони виступатимуть у такому порядку:

  • Швейцарія
  • Україна
  • Германія
  • Люксембург
  • Нідерланди
  • Ізраїль
  • Литва
  • Іспанія
  • Естонія
  • Ірландія
  • Латвія
  • Греція
  • Велика Британія
  • Норвегія
  • Італія
  • Сербія
  • Фінляндія
  • Португалія
  • Вірменія
  • Кіпр.

Фінал Євробачення 2024: де дивитися трансляцію та як голосувати

Порядок виступу на Євробаченні (фото: eurovision.ua)

Як голосувати на Євробаченні

Цього року голосування за переможця гранд-фіналу Євробачення сильно змінилося. Нині глядачі матимуть більше часу на те, аби визначатися з вибором та віддати свій голос.

Для того, аби підтримати свого фаворита, проголосувати за нього можна двома способами:

  • у застосунку Eurovision Song Contest
  • через SMS (відправляйте номер учасника на 7576)

"Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу", - пояснюється на сайті Євробачення.

Нагадаємо, нещодавно букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil та alyona alyona прокоментували "смертельний номер" у фіналі Євробачення 2024.

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