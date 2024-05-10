Жила в РФ та має українське коріння: що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024

Цьогоріч Ізраїль на Євробаченні 2024 представляє співачка, яка жила в Москві і виступала в окупованому Криму - Еден Голан. Наразі букмекери пророкують виконавиці, чия участь у шоу була під загрозою дискваліфікації, друге місце у гранд-фіналі.

Що ще відомо про найскандальнішу учасницю музичного конкурсу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Еден Голан

За даними відкритих джерел, Голан народилася у 2003 році у Кфар-Саві, Ізраїлі, але її дитинство пройшло в Москві, куди її сім'я переїхала через роботу батька - єврея-латиша.

Мати співачки, Ольга, має українське коріння. В країні-агресоці дівчина прожила 13 років, поки не повернулася на батьківщину у 2022-му.

На її сторінці у соцмережах збереглося одне фото з Москви, зроблене два роки тому.

Пояснюючи рішення повернутися, Еден згадувала війну в Україні. Сім'я розглядала переїзд до Ізраїлю ще до цього, але після 24 лютого 2022 року остаточне рішення було ухвалено.

Дідусь артистки, Юрій, колись закінчив журналістський факультет МДУ і працював у газеті "Советская молодежь".

Еден з дідусем (фото: instagram.com/golaneden)

Судячи з його сторінки у Facebook, він відкрито висловлює проукраїнську позицію.

Там розміщений український прапор, а також присутнє висміювання псевдореферендумів, "імпортозаміщення" і Путіна, а також теплі слова про успіхи онуки.

Повертаючись до періоду життя співачки в Росії, варто зазначити, що її сприйняття цього часу було двояким.

Попри те, що Еден набула значної популярності в Росії завдяки участі в шоу "Голос" і національному відборі для дитячого Євробачення, росіяни так і не визнали її "своєю".

Еден Голен (фото: instagram.com/golaneden)

В одному зі своїх інтерв'ю вона зізнавалась, що часто відчувала дискомфорт через прояви антисемітизму. Наприклад, її російські друзі відмовлялися називати її Еден і воліли називати "Наташею".

Крім того, у 2016 році співачка виступала на конкурсі "Нова хвиля" в анексованому Криму в дуеті з російською співачкою Нюшею.

Участь Еден Голан на Євробаченні 2024

Спочатку співачка мала їхати у Швецію з композицією "October Rain", але Оргкомітет конкурсу побачив у ній політичний підтекст і ледь не дискваліфікував країну.

Згодом виконавця внесла зміни до тексту треку, щоб він відповідав правилам Європейської мовної спілки. Цікаво, що це вдалося зробити лише з третьої спроби.

Коли дівчина приїхала до Мальме для участі у конкурсі, усій делегації Ізраїлю призначили охорону.

Еден Голен (фото: instagram.com/golaneden)

Під час генеральної репетиції артистку освистали, а перед початком першого півфіналу біля Арени зібралися пропалестинські протестувальники з Гретою Тунберг на чолі.

Однак усі ці обставини не завадили 20-річній виконавиці справити враження своїм виступом і навіть викликати оплески після закінчення номера.

На сцені вона постала у світлому вбранні з асиметричними вирізами по всій довжині та продемонструвала сценічне шоу разом зі своїми танцюристами.

Згідно з прогнозами букмекерів, представниця Ізраїлю має шанси посісти восьме місце на гранд-фіналі Євробачення, який відбудеться 11 травня.