З'явився запис з мікрофонів Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні: це варто почути

Втім зірки не втрачають надії, а днями блогер Ваня Рассел розмістив запис з мікрофонів зірок, коли ті співали "Teresa & Maria" у першому напівфіналі.

Вже сьогодні, у ніч з 11 на 12 травня, відбудеться фінал щорічного конкурсу Євробачення. І Україну на ньому представляють Jerry Heil та alyona alyona, які отримали "смертельний номер" - другий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу артиста.

Як Jerry Heil та alyona alyona співають наживо

Так, Рассел опублікував запис з мікрофонів співачок та їхніх бек-вокалістів. Без музики та звукових ефектів можна краще почути "чисте" виконання, а також помітити усі можливі плюси та мінуси.

"Дівчата, мені здається, приховують, що вони хвилюються... Мені здається що дівчаткам ще потрібно трішки розслабитися, що вони більш зосереджені на тому, щоб все встигнути", - зазначив блогер.

"Це так, зараз суб'єктивно. Просто в фіналі їм треба заспівати от як переможці, хоча виступ шикарний", - додав він.

Рассел вважає, що Джеррі Хейл "класно співати на верхах", адже вона добре володіє своїм вокалом. Він оцінив можливості артистки, але зазначив, що "на низах" їй не варто зациклюватися.

"Мені дуже подобається виступ, дуже-дуже. Ну це найкращий виступ за історію Євробачення від України, це факт", - вважає блогер.

Він щиро бажає дівчатам успіхів, а також зазначає, що номер Jerry Heil та alyona alyona - "заявка на перемогу".

Як реагує мережа

Запис голосів приємно вразив коментаторів. Вони "засипали" співачок компліментами та пишуть: