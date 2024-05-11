З'явився запис з мікрофонів Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні: це варто почути
Вже сьогодні, у ніч з 11 на 12 травня, відбудеться фінал щорічного конкурсу Євробачення. І Україну на ньому представляють Jerry Heil та alyona alyona, які отримали "смертельний номер" - другий.
Втім зірки не втрачають надії, а днями блогер Ваня Рассел розмістив запис з мікрофонів зірок, коли ті співали "Teresa & Maria" у першому напівфіналі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу артиста.
Як Jerry Heil та alyona alyona співають наживо
Так, Рассел опублікував запис з мікрофонів співачок та їхніх бек-вокалістів. Без музики та звукових ефектів можна краще почути "чисте" виконання, а також помітити усі можливі плюси та мінуси.
"Дівчата, мені здається, приховують, що вони хвилюються... Мені здається що дівчаткам ще потрібно трішки розслабитися, що вони більш зосереджені на тому, щоб все встигнути", - зазначив блогер.
"Це так, зараз суб'єктивно. Просто в фіналі їм треба заспівати от як переможці, хоча виступ шикарний", - додав він.
Рассел вважає, що Джеррі Хейл "класно співати на верхах", адже вона добре володіє своїм вокалом. Він оцінив можливості артистки, але зазначив, що "на низах" їй не варто зациклюватися.
"Мені дуже подобається виступ, дуже-дуже. Ну це найкращий виступ за історію Євробачення від України, це факт", - вважає блогер.
Він щиро бажає дівчатам успіхів, а також зазначає, що номер Jerry Heil та alyona alyona - "заявка на перемогу".
Як реагує мережа
Запис голосів приємно вразив коментаторів. Вони "засипали" співачок компліментами та пишуть:
- "Я вважаю, що дівчата виклались на повну! Молодці! Гордість, неймовірно представили Україну!"
- "Вони виступили неймовірно і це відео тому ще один доказ"
- "Боже, ви чули цю підтримку залу під час їхнього виступу? Це надзвичайно приємно"
- "Дуже прикольно, що дівчата звучать наживо так само, як і в обробленому записі"
- "Так, якщо вони переможуть у цьому році, то буде дуже-дуже заслужено! Які ж вони гарні в усіх сенсах!".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення.
Окрім цього, нещодавно Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення.