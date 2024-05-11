Евровидение 2024: одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом
В преддверии финала Евровидения одну из стран-участниц дисквалифицировали из конкурса. Речь идет о певце Йосте Кляйне (Joost Klein), который представляет Нидерланды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившееся на сайте Eurovision.tv официальное заявление организаторов Евровидения.
Нидерланды "вылетели" из Евровидения - что известно
Организаторы конкурса сообщили, что Кляйн не будет выступать в финале. Все потому, что в полицию Мальме, где проходит Евровидение, обратилась женщина из съемочной группы.
Произошел определенный инцидент, детали которого не раскрываются на фоне слухов о том, что Кляйн мог устроить скандал после полуфинала. По неподтвержденной информации, он якобы спровоцировал драку. Впрочем, начался судебный процесс, поэтому все детали засекречены.
Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)
"Мы хотели бы объяснить, что, вопреки некоторым сообщениям в СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент не причастен ни к какому другому исполнителю или члену делегации", - сообщили представители Евровидения.
"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала Конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил Конкурса", - добавили они.
Полное заявление представителей конкурса (скриншот)
Поэтому сегодня, 11 мая, гранд-финал Евровидения будет состоять из выступлений 25 стран-участниц, без Нидерландов.
Напомним, недавно мы уже рассказывали, что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024 года.
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