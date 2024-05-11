Евровидение 2024: одна из стран "вылетела" из конкурса прямо перед финалом

В преддверии финала Евровидения одну из стран-участниц дисквалифицировали из конкурса. Речь идет о певце Йосте Кляйне (Joost Klein), который представляет Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившееся на сайте Eurovision.tv официальное заявление организаторов Евровидения.

Нидерланды "вылетели" из Евровидения - что известно

Организаторы конкурса сообщили, что Кляйн не будет выступать в финале. Все потому, что в полицию Мальме, где проходит Евровидение, обратилась женщина из съемочной группы.

Произошел определенный инцидент, детали которого не раскрываются на фоне слухов о том, что Кляйн мог устроить скандал после полуфинала. По неподтвержденной информации, он якобы спровоцировал драку. Впрочем, начался судебный процесс, поэтому все детали засекречены.

Йост Кляйн (фото: instagram.com/joostklein)

"Мы хотели бы объяснить, что, вопреки некоторым сообщениям в СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент не причастен ни к какому другому исполнителю или члену делегации", - сообщили представители Евровидения.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала Конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил Конкурса", - добавили они.

Полное заявление представителей конкурса (скриншот)