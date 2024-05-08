Перший півфінал Євробачення 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна

Хто пройшов у фінал Євробачення 2024

За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2024 пройшли представники наступних країн:

Кіпр Сербія Литва Ірландія Україна Хорватія Фінляндія Португалія Люксембург Словенія

За бортом конкурсу залишилися: Австралія, Польща, Молдова, Азербайджан та Ісландія.

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Зазначимо, що місце України у півфіналі буде оголошено лише після фіналу конкурсу. А сьогодні, згідно регламенту, були озвучені країни-фіналісти рандомно.

Разом з тим Україна оновила рекорд Євробачення. Ми - єдина країна, що завжди проходила у фінал!

Як виступила Україна

Alyona Alyona і Jerry Heil вже кілька місяців вважаються одними з претенденток на перемогу у конкурсі.

Тому і не дивно, що українки здобули впевнену перемогу у півфіналі й будуть представляти нашу країну у Гранд-фіналі Євробачення, що можна буде дивитися вже найближчої суботи.

Виступ України на Євробаченні (скріншот)

Зауважимо, що хоч під час репетицій наші співачки зіштовхувалися з деякими негараздами (зокрема мова йде про падіння Alyona Alyona, яке ледь не призвело до складної травми), однак у фіналі дует Яни і Олени показав вищий пілотаж.

До вокальних здібностей зірок питань і так не виникало, а коли глядачі побачили неймовірне шоу, режисеркою якого стала знаменита Таню Муіньо, то дискусії про те, чи пройде Україна у фінал, відпали самі собою.

Виступ України на Євробаченні (скріншот)

Номер українок довів усіх до сліз і викликав мурашки по шкірі.

"Дякуємо за підтримку України", - сказали співачки зі сцени.

Як змінився прогноз букмекерів після першого півфіналу

Результати першого півфіналу значною мірою жодним чином не вплинули на прогноз букмекерів щодо потенційного переможця пісенного конкурсу.

Перше місце прогнозисти віддають виконавцю з Хорватії Baby Lasagna.

На другому місці представник Швейцарії Nemo.

Третє місце пророкують італійській співачці Angela Mango.

Четверте місце букмекери віддають Україні.

Ну, а замикають топ-5 лідерів представник Нідерландів Joost Klein.

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Коли буде другий півфінал Євробачення 2024

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 9 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:

Мальта

Албанія

Греція

Швейцарія

Чехія

Австрія

Данія

Вірменія

Латвія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди.

У проміжках між шоу конкурсантів виступатимуть представники "великої п'ятірки": Франція, Іспанія та Італія.

Євробачення - потрібний конкурс чи ні?

Питання про потрібність і важливість конкурсу Євробачення викликає бурхливі дискусії серед глядачів, музикантів, творчої громадськості та експертів.

Для деяких це просто розважальний захід, який не має значного впливу на культуру та музичну сферу. Однак, для багатьох - це важлива подія, яка, як показала практика останніх років, може стати потужним майданчиком для висловлення важливих політичних та суспільних меседжів й донесення їх світові.

То в чому ж іще "плюси" Євробачення? Перш за все, дане дійство слугує платформою для культурного обміну між країнами. Це чи не єдиний захід, на якому артисти з різних куточків світу мають можливість представити свою культуру та музику перед глобальною аудиторією. Це сприяє розумінню та апробації різноманітних музичних традицій та стилів.

По-друге, Євробачення сприяє підтримці та розвитку всієї музичної індустрії. Виступ на такому престижному заході може стати кар'єрним проривом для молодих виконавців, допомагаючи їм отримати міжнародне визнання та популярність.

Крім того, Євробачення має значний економічний вплив на країну-господаря. Організація конкурсу, підготовка та проведення виступів, а також масштабність події приносять значні прибутки та сприяють розвитку туризму та господарства.

І хоча, в разі перемоги України у Євробаченні 2024, наступний конкурс навряд чи відбудеться у нашій країні, але знову привернути увагу світу до війни і тих руйнувань, які щодня завдає нашим містам і селам Росія, зайвим не буде.