Дивіться, якою була Jerry Heil 5 років тому: про Євробачення і не мріяла (відео)

Jerry Heil наразі готується до виступу на Євробаченні 2024 , але колись, ця дівчина зуміла своїм голосом підкорити серце самого Святослава Вакарчука та дружину одного із суддів шоу "Х-фактор" Дмитра Шурова.

Як Jerry Heil підкорила Святослава Вакарчука і дружину Дмитра Шурова

Для самої Яни така увага від Вакарчука була справжньою несподіванкою, адже дівчина просто записала кавер на треки гурту "Океан Ельзи" та виклала на свій канал у YouTube. Але вже наступного дня цей кавер оцінив легендарний співак та поділився посиланням на це відео на своїй сторінці в Х, відмітивши талант Яни.

"Я заходжу і дивлюся у Святослава на сторінці мій кавер, і типу, що йому сподобалось. Він просто кинув лінк на моє відео і воно таких обертів почало набирати. У мене там було десятки тисяч переглядів за ніч, а потім більше", - розповіла Jerry Heil для бекстейджу "Х-фактору".

Реакція Вакарчука на кавер Jerry Heil (Скриншот)

Але це не єдине відео Яни, яке підштовхнуло її взяти участь на "Х-Факторі", річ у тім, що вона зробила кавер на трек гурту "Ріаnобой", соліст якого, тоді й був суддею шоу.

Кавер вперше помітила дружина Дмитра Шурова і прокоментувала його у мережі, а згодом і він сам, адже коли дівчина вийшла на сцену, Дмитро її впізнав та відмітив, що знає, хто така Jerry Heil і що вона робить.

"А я знаю, ти Jerry, але не та, яка з Тома, а Jerry Heil. Вона робить чудову музику і прекрасні кавери. Знаю, що є на мене, знаю, що є на Олега Винника (при ред - він також був суддею цього сезону)", - сказав тоді Шуров.

Дмитро Шуров коментує творчість Яни на "Х-Факторі" (Скриншот)

Jerry Heil на "Х-Факторі"

Яна пішла на проект "X-фактор" з "Поппурі", в якому зібрала кілька пісень та змогла підкорити всіх чотирьох членів журі, а саме:

Дмитра Шурова

Олега Винника

Андрія Данилка

Настю Каменських.

Її щирий та дуже оригінальний виступ зміг здивувати не лише суддів, але й глядачів у залі. Це можна помітити за їхньою реакцією, коли люди стоячи аплодували Jerry Heil.

Jerry Heil співає на "Х-Факорі" (Скриншоти)

Що почула Jerry Heil від членів журі на "Х-Факторі" у 2018 році

Тоді Яна почула всі чотири "Так" від журі.

"Якщо тобі вдається так оригінально підійти до пісень, мені так цікаво подивитися, як ти далі будеш йти, і в тебе дуже приємний голос. Я кажу тобі так", - прокоментувала виступ молодої співачки Каменських.

"Тут ще треба пояснити людям, що все те, що грало навколо твого вокалу - це теж ти, це голос Jerry, але ти розумієш, що тут не YouTube і навіть не Instagram, тут, бачиш, реальні живі люди та реально жива енергетика потрібна. Я тобі бажаю, щоб у тебе тут все склалося і я хочу бачити тебе разом з твоїми "ууууу", "папапа" на "Х-Факторі", я кажу так", - сказав Jerry Дмитро Шуров.

Судді на "Х-Факторі" у 2018 році (Скриншот)

А от Олег Винник та Андрій Данилко лаконічно сказали дівчині так, і вона пройшла далі. Але в наступному етапі, який не показують на ТБ, Яна вилетіла. Тоді вона не засмутилася, сказала, що розглядала проект, як додатковий майданчик для піару, не більше.

Як змінилась Jerry Heil

Оскільки співачка йшла на "Х-Фактор" восени 2018 року, то звісно, дівчина дуже сильно змінилась не лише як артист, адже зараз Jerry Heil - це справжній талант української естради.

Але ще і зовнішньо, наразі Яна виглядає, як справжня леді, вона впевнена в собі, має власний стиль в одязі та підкорює природною красою.

Як Jerry Heil виглядає зараз (фото: instagram.com/thejerryheil)

І вже сьогодні вона разом з Alyona Alyona представлятиме нашу країну на Євробаченні.