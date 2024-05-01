5 виступів України на Євробаченні, які вразили весь світ

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року, і щоразу наші артисти доводять, що українська культура зростає та розширює свої масштаби і досягнення. Цього року ми також маємо змогу довести свій талант і силу у Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі виступи України на Євробаченні та залюбки ділиться з вами.

Вєрка Сердючка

У 2007 році Україну на Євробаченні представила Вєрка Сердючка зі своєю знаменитою піснею "Dancing lasha tumbai". Тоді вона зайняла 2 місце і змусила весь зал танцювати й підспівувати її трек.

Kalush Orchestra

Без жодних сумнівів виступ Kalush Orchestra, які принесли Україні перемогу в один із найважчих років для країни - у 2022 заслуговує на окрему увагу. Їхня пісня "Stefania" змогла розчулити до сліз та пригорнути увагу до війни в Україні.

Злата Огнєвіч

Одна з головних "Холостячок" країни Злата Огнєвіч представила Україну на Євробаченні у 2013 році, і до речі, також у Мальме. Тоді Злата підкорила треком "Gravity".

Джамала

У 2016 році Джамала виступила так, що довела всіх до сліз своїм виступом і піснею "1994", яка несе у собі неймовірно сильний сенс та знову ж таки, торкається теми війни та геноциду.

TVORCHI

Так, хлопцям можливо і не вдалося завоювати переможне перше місце, але це був неймовірно сильний виступ у 2023 році, під час повномасштабної війни. Їхній трек "Heart of Steel" розповідає про сталевих українців та нашу стійкість.

І варто нагадати, що за кілька хвилин до виступу TVORCHI, РФ вдарила по рідному місту солістів.