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Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)

Вівторок 07 травня 2024 22:44
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Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео) Як Україна виступила на Євробаченні (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Поліна Іваненко

Реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil потужно виступили на першому півфіналі Євробачення з піснею "Teresa & Maria". Номер артисток, які представили нашу країну на міжнародному конкурсі, усіх вразив.

Як виступили Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024 у Мальме, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil

Так, співачки вийшли на сцену під п'ятим номером. Відомо, що виступ артисток ставила українська кліпмейкерка Тані Муїньо, яка працює зі всесвітньо відомими зірками, такими як Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Дуа Ліпа, Ленні Кравіц, Кетті Пері та іншими.Пройшов перший півфінал Євробачення 2024 (фото: Getty Images)

Alyona Alyona та Jerry Heil (фото: Getty Images)

Напередодні першого напівфіналу Alyona Alyona травмувалася. Реперка впала просто на сцені, вона зламала ніготь. На щастя, артистка сильно не постраждала.

І нині усі побачили, що падіння перед виступом точно не завадило Alyona Alyona потужно зачитати реп. А Jerry Heil вразила неймовірним вокалом, який розчулив багатьох.

Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Alyona Alyona и Jerry Heil (скриншот)

Під час виступу Джеррі йшла декораціями, ніби на гору. А в цей час на тлі було видно яскраві вогні, які дуже нагадували сумні картини сьогодення українців, які щодня страждають від російської агресії.

Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)Виступ України на Євробаченні (скріншоти)

"Дякуємо за підтримку України", - сказали співачки зі сцени.

Пряма трансляція Євробачення

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким було життя Alyona Alyona до популярності.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, якою була Jerry Heil 5 років тому.

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